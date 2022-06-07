أخبار التعليم.. 30 معلومة تحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة.. حصاد أداء جامعة العلمين الدولية خلال 2020 - 2022

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تسريب نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022 قبل اعتمادها رسميًا..والمحافظة: غير صحيحة

تداول رواد مواقع التواصل تسريبا لنتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية لعام 2022 قبل اعتمادها رسميا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، الذي كان من المقرر له صباح اليوم، حيث فوجئ المواطنون بانتشار نسخة من النتيجة على مواقع التواصل الاجتماعي في حين أعلنت صفحة المحافظة الرسمية عبر «فيسبوك» أن النتيجة المعلنة غير صحيحة.

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من القرارات العاجلة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 بخصوص المدارس الخاصة.

التعليم : مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة بسبب كورونا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السماح لمسئولي الإدارة العامة للسن المدرسي بوزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية ، المرور والاشراف على لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 طوال فترة الامتحانات .

رئيس جامعة القاهرة يستعرض أهم الملفات بمعهد الأورام وتطورات العمل بمستشفى الثدي

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عبد المعطي محمد سمرة عميد المعهد القومي للأورام، لمناقشة أهم ملفات العمل ومشروعات الإنشاء والتطوير والتجديد بالمستشفيات التابعة للمعهد القومي للأورام، وذلك بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عميدا لمعهد الأورام لثلاث سنوات مقبلة.

عميد تكنولوجيا جامعة حلوان: الامتحانات تتم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

تعقد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021 لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والبرامج التكنولوجية، وتم ذلك برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حصاد أداء جامعة العلمين الدولية خلال الفترة 2020 - 2022

قدم الدكتورعصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، تقريرًا حول أداء وأنشطة الجامعة، خلال الفترة من 2020 وحتى النصف الأول من عام 2022.

التعليم تكشف موعد إرسال نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي للمدارس

حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة للجزء الإلكتروني في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فالوزارة سوف تقوم بـ إرسال نتائج طلاب الأول والثاني الثانوي للمدارس يوم الخميس 9 يونيو 2022 بعد مراجعتها وتدقيقها.

مقاومة التوتر والمحافظة على الصحة النفسية في دورة تدريبية بطب حلوان

نظمت إدارة التدريب بكلية الطب جامعة حلوان ورشة تدريبية لطلاب الفرقة الأولى والثانية بالكلية عن المرونة النفسية و مقاومة التوتر والضغط النفسي و المحافظة على الصحة النفسية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب جامعة حلوان.

30 معلومة هامة تحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2022 مازالت اخبارها تشغل اهتمام جميع الطلاب وأولياء الأمور ، الذين يترقبون بحالة من القلق انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ابتداء من يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية .

الأول على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: أسرتي سر تفوقي.. وأسعى لأن أكون طبيبا

قال يوسف رجب إبراهيم ، الطالب بمدرسة الشهيد محمد السباعى الإعدادية بنين بميت كنانة التابعة لإدارة طوخ التعليمية، والحاصل على المركز الأول بأوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية ، إنه يتمنى الإلتحاق بكلية الطب وذلك لحبه الشديد لمهنة الطب.

بدء امتحانات التحويلات في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد .. 11 يونيو

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أن امتحانات التحويلات ( المرحلة المتوسطة) للعام الدراسى 2022/2023 ستكون يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022 .

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا لحصاد أداء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.. تفاصيل

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا حول حصاد أداء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2022.

رقم 100.. نجاح عملية لإزالة ورم من الغدة النخامية بجامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن إجراء قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة بنى سويف العملية رقم 100 لإزالة ورم من الغدة النخامية بقاع الجمجمة عن طريق المنظار الأنفي والذي يعد من أحدث الأجهزة لإجراء تلك العمليات داخل المستشفيات، لمريضة تعاني من فقدان الرؤية بالعين اليسرى نتيجة تأثير الورم وضغطه على مسار العصب البصري.

طلاب طب حلوان يطلقون مبادرة "صحتك مش عيب" لتوعية الطالبات.. صور

قامت الجمعية العلمية الطلابية بكلية طب جامعة حلوان بإطلاق مبادرة “صحتك مش عيب”، وجاء ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي "للنظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية"، ولتوعية طلاب الجامعة.

مركز تعليم الكبار بعين شمس: مشروع محو الأمية يهدف لتحقيق رؤية 2030

تسعي جامعة عين شمس دائما لتحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يهتم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بقضية محو الأمية، وأنشأ لهذا الغرض مركز متخصص تحت عنوان مركز تعليم الكبار .

جامعة حلوان: توفير فرق طبية للحالات الطارئة أثناء الامتحانات

بدأت كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021- 2022 وسط إجراءات احترازية من كورونا، وفقآ لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط التقديم في المدارس الفنية التابعة للمجمعات التكنولوجية.. اعرف الشروط الآن

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ، رابط التقديم في المدارس الفنية والمهنية التابعة للمجمعات التكنولوجية.