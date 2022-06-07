أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يكشف موقف الفريق من ضم رمضان صبحي.. حقيقة حرمان الفريق من المشاركات الأفريقية

نشر موقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية.



مرتضى منصور عن ضم رمضان صبحي: كل لاعبي الدوري في دائرة اهتمامنا

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز قائلا:" كل لاعب في الدوري المصري ضمن اهتمامات مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".



وشدد رئيس نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على أن الزمالك سيبرم صفقات مميزة من أجل تدعيم فريق الكرة.







الزمالك: قرار مواجهة الأهلي في القمة قبل لعب كل مؤجلاته بيد فيريرا

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف فريق الكرة الأول بالنادي من خوض مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري.



وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" قرار خوض مباراة القمة قبل خوض الاهلي مؤجلاته يعود لجوسفالدو فيريرا المدير الفني".









مرتضى منصور: لن يتم حرمان الزمالك من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا



أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه لن يواجه أي مشكلة فيما يتعلق بالمشاركة في البطولات الأفريقية، والنادي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا بصورة طبيعية، مشددا على أن النادي يقوم بتسوية كافة القضايا في الفترة الحالية ولا توجد أي مشكلة.



وقال مرتضى منصور :" أشكر هاني أبو ريدة المحترم وموقف المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لا توجد به أزمة وسيتم إرسال تسوية بالأمر والزمالك سيشارك بدون أزمة".

ليس لنا ممثلين في رابطة الأندية..مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك



أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أول قرارات اجتماع مجلس الإدارة الذي تم عقده صباح اليوم.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي بنادي الزمالك: "مجلس الإدارة قرر مقاطعة رابطة الأندية".

وأضاف : "نادي الزمالك ليس له أي ممثلين في رابطة الأندية".



