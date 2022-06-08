عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وفد من علماء العالم الإسلامي يثمن اهتمام الرئيس السيسي بمساجد آل البيت|صور

وفد من علماء المسلمين
وفد من علماء المسلمين بمسجد الحسين

ثمَّن وفد من علماء المسلمين الجهود الحثيثة للقيادة السياسية في إعمار المساجد بصفة عامة وإعمار مساجد آل البيت الكرام والمساجد التاريخية بصفة خاصة.
وأشاد ضيوف مصر من علماء المسلمين ـ المشاركين في مؤتمر الإفتاء لدى استقبال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لهم عند زيارتهم لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة الليلة ـ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد وتطوير وإعمار مساجد آل البيت وما شاهدوه من تجديد وتحديث لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وما تحقق من نهضة عمرانية تقام بمصر بصفة عامة ومنطقة الحسين بصفة خاصة، منوهين باهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد والعمل المستمر على تطويرها بما يتناسب ومكانتها التاريخية، داعين الله أن يحفظ مصر وقيادتها وحكومتها وشعبها.
وضم وفد علماء المسلمين الشيخ أبو بكر أحمد مفتي دولة الهند، وفضيلة الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، وفضيلة الشيخ أحمد النور الحلو مفتي دولة تشاد، والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، وسانسيزباي شوقانوف نائب مفتي كازاخستان رئيس قسم الشريعة والفتوى، والدكتور أبوبكر دكوريه مسئول الشئون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو، وفضيلة الدكتور يوشار شريف داماد أوغلو المفتي السابق لدولة اليونان، والدكتور بو عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بدولة الجزائر، والدكتور محمد عبد الحكيم نائب رئيس الجامعة لمركز الثقافة السنية والرئيس العام لمدينة المعرفة بدولة الهند، والدكتور محمد بغداد مدير الإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى بدولة الجزائر، وعيليمبك ماجييف، رئيس أركان مكتب الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان.
وقام الوفد بجولة تفقدية بصحبة وزير الأوقاف الذي كان قد وجه لهم الدعوة لزيارة مسجد الإمام الحسين والوقوف على ما حدث له من أعمال تطوير ـ في محيط وداخل المسجد ومقصورة الإمام الحسين والغرفة النبوية.
كما استمعوا إلى شرح تفصيلي من وزير الأوقاف حول أعمال التطوير، وما تم من تجديدات بالمسجد، وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات ومرافق المسجد، والطرق المؤدية له.
وقام وزير الأوقاف بشرح ما يتم في مصر من عمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت.

557
557
909
909
880
880
الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوقاف مصر وزير الاوقاف علماء المسلمين توجيهات الرئيس الدكتور محمد مختار جمعة كازاخستان محمد مختار جمعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عمارة المساجد مؤتمر الإفتاء سفير كازاخستان بالقاهرة مفتي كازاخستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

ترشيحاتنا

بعقوبات تصل للسجن.. وزير التعليم: التصديق على قانون جديد للغش في الإمتحانات

مهيب عبد الهادي: موسيماني قريبا إلى الريان القطري

شوبير: انتظروا تغييرا شاملا في الجهاز الفني للنادي الأهلي

وفد من علماء العالم الإسلامي يثمن اهتمام الرئيس السيسي بمساجد آل البيت|صور

عبد الباقي جمال: أي مدرب يقود الأهلي يتوج ببطولات.. وموسيماني مستواه هبط

دون إصابات.. السيطرة على حريق بالكيلو 21 غرب الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم بـ 6 وصفات متنوعة

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ