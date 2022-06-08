وفد من علماء العالم الإسلامي يثمن اهتمام الرئيس السيسي بمساجد آل البيت|صور

ثمَّن وفد من علماء المسلمين الجهود الحثيثة للقيادة السياسية في إعمار المساجد بصفة عامة وإعمار مساجد آل البيت الكرام والمساجد التاريخية بصفة خاصة.

وأشاد ضيوف مصر من علماء المسلمين ـ المشاركين في مؤتمر الإفتاء لدى استقبال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لهم عند زيارتهم لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة الليلة ـ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد وتطوير وإعمار مساجد آل البيت وما شاهدوه من تجديد وتحديث لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وما تحقق من نهضة عمرانية تقام بمصر بصفة عامة ومنطقة الحسين بصفة خاصة، منوهين باهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد والعمل المستمر على تطويرها بما يتناسب ومكانتها التاريخية، داعين الله أن يحفظ مصر وقيادتها وحكومتها وشعبها.

وضم وفد علماء المسلمين الشيخ أبو بكر أحمد مفتي دولة الهند، وفضيلة الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، وفضيلة الشيخ أحمد النور الحلو مفتي دولة تشاد، والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، وسانسيزباي شوقانوف نائب مفتي كازاخستان رئيس قسم الشريعة والفتوى، والدكتور أبوبكر دكوريه مسئول الشئون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو، وفضيلة الدكتور يوشار شريف داماد أوغلو المفتي السابق لدولة اليونان، والدكتور بو عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بدولة الجزائر، والدكتور محمد عبد الحكيم نائب رئيس الجامعة لمركز الثقافة السنية والرئيس العام لمدينة المعرفة بدولة الهند، والدكتور محمد بغداد مدير الإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى بدولة الجزائر، وعيليمبك ماجييف، رئيس أركان مكتب الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان.

وقام الوفد بجولة تفقدية بصحبة وزير الأوقاف الذي كان قد وجه لهم الدعوة لزيارة مسجد الإمام الحسين والوقوف على ما حدث له من أعمال تطوير ـ في محيط وداخل المسجد ومقصورة الإمام الحسين والغرفة النبوية.

كما استمعوا إلى شرح تفصيلي من وزير الأوقاف حول أعمال التطوير، وما تم من تجديدات بالمسجد، وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات ومرافق المسجد، والطرق المؤدية له.

وقام وزير الأوقاف بشرح ما يتم في مصر من عمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت.

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