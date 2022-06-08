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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كان يجب عليّ المواجهة.. ميركل تكشف ما حدث لها بسبب كلب بوتين

ميركل تكشف عما حدث
ميركل تكشف عما حدث لها بسبب كلب بوتين

قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إنه في أول لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2007 في الكرملين، سألها عما إذا كانت تخاف من الكلاب.

وأضافت في مقابلة بثتها قناة "فينيكس" الإخبارية "خلال زيارتي الأولى إلى الكرملين، قبل زيارة سوتشي، سألني بوتين سمعت أن لديك مشاكل مع الكلاب؟ ..وكان لديه دمية كلب كبيرة لأجلي".

وتابعت ميركل مازحة وسط ضحك الجمهور وتصفيقهم: "كان يجب على المستشارة الشجاعة أن تواجه هذا الكلب".

وأشارت إلى أن "مثل هذه الصعوبات النفسية تثبت أنه من غير الممكن التصرف سياسيا بشكل كامل، ويمكن أن يحدث خطأ ما".

يشار إلى أنه في عام 2007، في اجتماع بين بوتين وميركل في سوتشي، دخلت الكلبة المفضلة لدى الرئيس الروسي، "كوني" من فصيلة لابرادور، إلى غرفة المفاوضات وبدت المستشارة ميركل خائفة.

وذكرت التقارير حينها أن بوتين تعمد فعل ذلك،  لأنه كان يعلم أن المستشارة الألمانية تخشى الكلاب بعد أن عضها كلب عام 1995.

وقد تم تصوير ميركل وهي تبدو بمظهر غير مرتاح على الإطلاق، خلال اللقاء مع بوتين بعد دخول الكلب الأسود إلى القاعة.

على جانب آخر، أصرت ميركل في أول مقابلة لها منذ تنحيها عن السلطة قبل نحو 6 أشهر، على أنها لم تكن ساذجة في تعاملها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت السياسية البارزة البالغة 67 عاما أنه لا داعي "للاعتذار" لاعتمادها على الدبلوماسية والتجارة في محاولة لتجنب حرب في أوكرانيا.

كما أشارت ميركل إلى دعمها فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014 والجهود الألمانية-الفرنسية للحفاظ على اتفاقات مينسك للسلام.

وتابعت "ليس علي أن ألوم نفسي لأنني لم أحاول بما فيه الكفاية"، مضيفة "لا أعتقد أنه علي أن أقول كان ذلك خطأ ولهذا السبب ليس لدي ما أعتذر عنه".

وبشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت ميركل إنه لا يوجد أي مبرر للحرب العدوانية الوحشية وغير القانونية، مضيفة أن بوتين ارتكب خطأ كبيرا، على حد قولها.

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