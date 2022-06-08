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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السلة يفتح مرانه أمام وسائل الإعلام اليوم .. تفاصيل

صدى البلد

 

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة بقيادة الكندي روي رانا فتح مران ظهر اليوم الأربعاء أمام وسائل الإعلام المختلفة في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2023.

ويستعد المنتخب المصري لخوض معسكر انطلق مساء أمس الثلاثاء الموافق 7 يونيو على صالة حسن مصطفى من أجل الاستعداد لخوض المرحلة الثانية من التصفيات على صالة برج العرب بالأسكندرية في الأول من شهر يوليو القادم.

ومن المقرر أن يتم فتح المران أمام وسائل الإعلام في تمام الساعة الحادية عشر والنصف اليوم الموافق 8 يونيو لمدة 20 دقيقة على أن يعقب المران مؤتمرًا صحفيًا للمدير الفني الكندي روي رانا للحديث عن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

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