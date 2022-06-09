إنهاء قوائم الانتظار.. إنجازات السيسي في مجال الصحة خلال 8 سنوات

على مدار 8 سنوات من تولى الرئيس السيسي حكم البلاد ، حظى القطاع الصحى بالنصيب الأكبر من الاهتمام من جانب القيادة السياسية، وأن الدولة حرصت على العمل في اتجاهين أساسيين في الملف الصحي للمصريين، الأول استند إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، الثاني فقد ذهب إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا .

وبالتزامن مع الذكرى الثامنة لتولى الرئيس السيسي قيادة البلاد، نستعرض أبرز المكاسب والانجازات التى حققتها القيادة السياسية لصالح القطاع الصحي، فى سياق التقرير الآتى:

مبادرة الكبد الوبائي سي

مبادرة "100 مليون صحة" ، والتي تتضمن القضاء على "فيروس سي" ، واحدة من أهم المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،واستهدفت عمل مسح شامل للكشف عن فيروس سي وعلاجه، حيث لاقت جهود الدولة في هذا المجال استحسان المؤسسات الصحية الكبرى في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية، والتي أشادت بعلاج 3 ملايين مصري من الالتهاب الكبدي مجانا.

نظام التأمين الصحي الشامل

تولى القيادة السياسية اهتمامًا ودعمًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، باعتبارها ركيزة أساسية في إستراتيجية بناء الإنسان ، وكونها أيضا أحد أهداف التنمية المستدامة، ويعد نظام التأمين الصحي الشامل ، بمثابة نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي ،لتوفير تغطية صحية لـ 100 مليون مصرى وفق أعلى معايير الجودة العالمية ، فى الوقت الذى حفظ فية حق غير القادرين فى العلاج مجانا، على أن تتحمل الدولة قيمة الإشتراكات المقررة عليهم والمساهمات التى يسددونها مقابل الحصول على الخدمة ، ليكفل لكل المصريين الحق فى العلاج كترجمة حقيقية لما نص علية الدستور المصرى ، هذا ومع إمكانية العلاج بالمجان بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والكشف عن سرطان الثدي

فى إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري من الناحية الصحية، أطلق الرئيس السيسي مبادرة لدعم صحة المرأة المصرية ،لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، ووسائل الوقاية من هذا المرض، يأتى ذلك ضمن خطة إستراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

توفير الأسرة داخل العنايات المركزة

هذا وبالإضافة إلى حرصه البالغ فى توفير عدد الأسرة المتواجدة داخل العنايات المركزة ، وتضاعفت أضعاف مضاعفة ، من أجل إرساء دعائم منظومة صحية متكاملة للمواطن المصري .

الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم

لم يغفل الرئيس السيسي عن توفير الحماية الصحية للأطفال، بل كفل لهم العيش فى ظل بيئة آمنة ينعمون بها، ومن هذا المنطلق، تم إطلاق مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، لعلاج الأنيميا بالمجان، بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة، تلك المبادرة، التي كشفت عن الكثير من الحالات، مع وجود متابعة دورية فى التأمين الصحي وتوفير العلاج بالمجان للجميع.

إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة

انطلقت هذه المبادرة في بداية يوليو 2018، وتضمنت المبادرة سرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر وبالمجان، بتكلفة بلغت مليار جنيه على امتداد 3 سنوات، مشيرة إلى أنه متوسط إجراء العمليات بها وصل لأكثر من 1000 عملية يوميًا.