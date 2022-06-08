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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقتل 17 وإصابة 37 في خروج قطار عن القضبان وسط إيران.. شاهد

خروج قطار عن سكته
خروج قطار عن سكته وسط إيران

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد عشرات القتلى والجرحى جراء خروج قطار عن سكته وسط إيران.

وأوضح الفيديو أن ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انحراف قطار عن سكته وسط إيران الأربعاء، إلى 17 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد به مسؤول في هيئة الإغاثة الوطنية لـ التلفزيون الرسمي.

وقال المتحدث باسم الهيئة مجتبى خالدي: "قتل 17 شخصا ونقل 37 جريحا الى المستشفى، جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط الجمهورية الإسلامية خلال رحلة بين مدينتي مشهد شمال شرق ويزيد وسط".

وقال نائب رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية مير حسن موسوي للقناة الرسمية، إن القطار الذي كان على متنه 348 راكبا، انحرف بعد احتكاك مع آلة حفر كانت موجودة على مقربة من سكته.

وأكد مسؤولون في مجال الانقاذ أن خمس من العربات الـ11 التي يتألف منها القطار انحرفت عن السكة جراء الحادث الذي وقع عند الساعة الخامسة والنصف.

ويأتي انحراف القطار بعد أكثر من أسبوعين على انهيار جزء من مبنى في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، في حادث وصلت حصيلته الى 43 قتيلا، وفق آخر الأرقام التي أعلنها المسؤولون أمس، مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.

عشرات القتلى خروج قطار وسط إيران هيئة الإغاثة رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية مدينة آبادان

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