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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. فيضانات عارمة تجرف عشرات السيارات في تركيا

فيضانات فى تركيا
فيضانات فى تركيا

عرضت فضائية العربية، فيديو لفيضانات عارمة تجرف عشرات السيارات فى تركيا.

وفى سياق متصل، ضربت فيضانات مدمرة عدد من دول العالم خلال فترة متقاربة، في العشرة أيام الماضية، فبينما بدأت في أوروبا الغربية ، امتدت إلى تركيا وصولًا لآسيا والصين، في موجاتٍ غزيرة لسقوط الأمطار، وفق ما ذكرت صحف دولية.

في ألمانيا دمار كبير للمنشآت والسكك الحديدية

قدرت شركة السكك الحديدية الوطنية في ألمانيا أن الفيضانات التي حدثت الأسبوع الماضي تسببت في أضرار بقيمة 1.3 مليار يورو (1.1 مليار جنيه إسترليني) لشبكتها ، مما يوفر لمحة أخرى عن مدى الدمار.

لا تزال السلطات تعمل على تحديد التكلفة الإجمالية للفيضانات التي ألحقت أسوأ أضرار في غرب ألمانيا وشرق بلجيكا.
https://youtube.com/shorts/ufCfGhLR_Qw?feature=share

فضائية العربية تركيا فيضانات أوروبا الغربية سقوط الأمطار

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