دول مجموعة السبع تناقش إمكانية تحديد سعر النفط الروسي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء إن دول مجموعة السبع تستكشف خيارات مختلفة بشأن كيفية وضع حد لسعر النفط الروسي وخفض ارباح روسيا من صادرات النفط.

وقال سوليفان: “تجري المفاوضات حول قضايا الطاقة من خلال العديد من القنوات. إحدى هذه القنوات تمثلها دول مجموعة السبع. دعونا نرى ما هو النجاح الذي سنحققه بشكل عام في موضوع الطاقة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تناقش بنشاط مع أوروبا أنظمة جديدة محتملة لشراء النفط الروسي.

وفي اليوم السابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة منخرطة في مناقشات “نشطة للغاية” مع الدول الأوروبية تهدف إلى الحد من العائدات التي يمكن أن تدرها روسيا من بيع النفط دون انقطاع الإمدادات.

وقالت يلين في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن “المسؤولين الأمريكيين حريصون على استمرار تدفق النفط الروسي إلى السوق العالمية لاحتواء الأسعار وتجنب الارتفاع الذي قد يتسبب في ركود عالمي”.

وفي أوائل يونيو، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدول الأوروبية تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان قيام روسيا ببيع النفط للعالم بأسعار أقل من أسعار السوق.

وقبل ذلك، أشارت بلومبرج إلى أن كبار المسؤولين الأمريكيين انقسموا إلى معسكرين بشأن مسألة تحديد استراتيجية لمزيد من العقوبات ضد روسيا.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن البعض يؤيد عقوبات ثانوية، بينما يقترح البعض الآخر السعي للحد من أسعار النفط في العالم