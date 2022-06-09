شاهد| انهيار جسر جنوب وسط المكسيك

كشفت لقطات مخيفة لحظة انهار جسر للمشاة ، مما أدى إلى سقوط عمدة المدينة وحوالي عشرين شخصًا آخرين في مجرى النهر في ولاية موريلوس جنوب وسط المكسيك.

ووفقاً لصحيفة “دلي يمل”، انضم رئيس بلدية كويرنافاكا خوسيه لويس أوريوستيجوي، يوم الثلاثاء ، في الجولة الافتتاحية عبر جسر ريبيرينو في متنزه بورفيريو دياز عندما انهار بشكل مفاجئ مساحة أعيد تشكيلها مؤخرًا.

وتسبب انهيار الجسر في اصابة نحو 25 شخصا ، بحسب حكومة المدينة. ويظهر مقطع فيديو بالحادث على الهاتف المحمول رجلاً يقفز مرتين وهو يسير على الجسر المعلق المصنوع من ألواح خشبية وسلاسل معدنية.

فيما تمكن الرجل الذي قفز لأعلى ولأسفل من الامساك بحبل الجسر، ويظل معلقًا عدة أقدام فوق الصخور والصخور في مجرى النهر.

قال العمدة أوريوستيجوي بعد الحادث إن بعض الأشخاص الذين رافقوه في المسيرة كانوا يقفزون على الجسر، في محاولة لجعله يتأرجح.