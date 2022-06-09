لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك.. صور

صنعت لامبورجيني سيارة سباق للطريق في عام 2020 عندما أطلقت Huracan STO، وتلقت السيارة الفائقة التي تركز على حلبات السباق والقانونيّة على الطرقات تعديلات مكثفة جعلتها أخف وزناً وأكثر ديناميكية هوائية، وتقوم شركة نوفيتيك بتعديل هذا التصميم بمجموعة جديدة للجسم وترقيات أخرى للسيارة الخارقة ذات المظهر الجذري.

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

تستخدم شركة نوفيتيك كمية كبيرة من مركب ألياف الكربون، وهو ما يمثل 75 بالمائة من هيكل السيارة، وتستخدم شركة التعديل المادة لتفتيح السيارة وتغيير مظهرها، وإضافة ألواح هزازة جديدة، ومآخذ هواء أكبر لتبريد الفرامل، وأغطية مرايا من الكربون العاري ، ومآخذ مكبرة للمحرك.

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

تعتمد سيارة لامبورجيني المعدلة على عجلات بقياس 20 و 21 بوصة، ذات ستة أذرع من نوفيتيك مصممة مع Vossen، وتتوفر بـ 72 لونًا مختلفًا مع لمسة نهائية مصقولة، العجلات الجديدة مثبتة بتعليق معدل يمنح أحدهما 14 إعدادًا قابلاً للتحديد، بينما يمكن للآخر خفض ارتفاع الركوب في STOبما يصل إلى 1.2 بوصة (30 ملم).

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

تقدم نوفيتيك أيضًا نظام عادم عالي الأداء متاح بدون صمامات فراشة يتم التحكم فيها بشكل فعال، وتقدم شركة نوفيتيك أيضًا نظام العادم في أشكال مختلفة، ومع ذلك فإن كل عادم من نوفيتيك مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أو Inconel، ويتميز كل نظام عادم من نوفيتيك بطلاء ذهبي نقي، يبلغ قطر أنابيب العادم 4.4 بوصة (111 ملم)، ويمكن للعملاء صقلها إما بالكربون غير اللامع أو اللامع، سوف تقدم شركة نوفيتيك طلاءًا ذهبيًا لنصائح العادم.

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

لا تفصل شركة نوفيتيك التفاصيل الداخلية لكنها تقول انها تقدم مجموعة واسعة من خيارات الجلد والكانتارا بألوان مختلفة ستلبي معظم متطلبات العملاء في قمرة القيادة.

لم تقم نوفيتيك بإجراء اي تعديلات على مجموعة نقل الحركة في هوراكان، حيث يستمر محرك V10 بسعة 5.2 ليتر في إنتاج نفس القوة البالغة 630 حصانًا (470 كيلووات) وعزم الدوران 565 رطلاً (417 نيوتن متر)، ولا يزال قليلا جدا بالنسبة للسيارة الخارقة.

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

تعد حزمة نوفيتيك الخاصة بسيارة لامبورجيني مجرد واحدة من العديد من العروض التي تقدمها، حيث تصنع Novitecأطقم لمجموعة متنوعة من والموديلات، وتنضم حزمة Huracan STO الجديدة إلى مجموعات Novitec للسيارات الأخرى من Ferrari و McLaren و Rolls-Royceوغيرها.