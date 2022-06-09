عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك.. صور

لامبورجيني هوركان STO
لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

صنعت لامبورجيني سيارة سباق للطريق في عام 2020 عندما أطلقت Huracan STO، وتلقت السيارة الفائقة التي تركز على حلبات السباق والقانونيّة على الطرقات تعديلات مكثفة جعلتها أخف وزناً وأكثر ديناميكية هوائية، وتقوم شركة نوفيتيك بتعديل هذا التصميم بمجموعة جديدة للجسم وترقيات أخرى للسيارة الخارقة ذات المظهر الجذري.

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

تستخدم شركة نوفيتيك كمية كبيرة من مركب ألياف الكربون، وهو ما يمثل 75 بالمائة من هيكل السيارة، وتستخدم شركة التعديل المادة لتفتيح السيارة وتغيير مظهرها، وإضافة ألواح هزازة جديدة، ومآخذ هواء أكبر لتبريد الفرامل، وأغطية مرايا من الكربون العاري ، ومآخذ مكبرة للمحرك.

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

تعتمد سيارة لامبورجيني المعدلة على عجلات بقياس 20 و 21 بوصة، ذات ستة أذرع من نوفيتيك مصممة مع Vossen، وتتوفر بـ 72 لونًا مختلفًا مع لمسة نهائية مصقولة، العجلات الجديدة مثبتة بتعليق معدل يمنح أحدهما 14 إعدادًا قابلاً للتحديد، بينما يمكن للآخر خفض ارتفاع الركوب في STOبما يصل إلى 1.2 بوصة (30 ملم).

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

تقدم نوفيتيك أيضًا نظام عادم عالي الأداء متاح بدون صمامات فراشة يتم التحكم فيها بشكل فعال، وتقدم شركة نوفيتيك أيضًا نظام العادم في أشكال مختلفة، ومع ذلك فإن كل عادم من نوفيتيك مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أو Inconel، ويتميز كل نظام عادم من نوفيتيك بطلاء ذهبي نقي، يبلغ قطر أنابيب العادم 4.4 بوصة (111 ملم)، ويمكن للعملاء صقلها إما بالكربون غير اللامع أو اللامع، سوف تقدم شركة نوفيتيك طلاءًا ذهبيًا لنصائح العادم.

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

لا تفصل شركة نوفيتيك التفاصيل الداخلية لكنها تقول انها تقدم مجموعة واسعة من خيارات الجلد والكانتارا بألوان مختلفة ستلبي معظم متطلبات العملاء في قمرة القيادة.

 

لم تقم نوفيتيك بإجراء اي تعديلات على مجموعة نقل الحركة في هوراكان، حيث يستمر محرك V10 بسعة 5.2 ليتر في إنتاج نفس القوة البالغة 630 حصانًا (470 كيلووات) وعزم الدوران 565 رطلاً (417 نيوتن متر)، ولا يزال قليلا جدا بالنسبة للسيارة الخارقة.

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك

تعد حزمة نوفيتيك الخاصة بسيارة لامبورجيني مجرد واحدة من العديد من العروض التي تقدمها، حيث تصنع Novitecأطقم لمجموعة متنوعة من والموديلات، وتنضم حزمة Huracan STO الجديدة إلى مجموعات Novitec للسيارات الأخرى من Ferrari و McLaren و Rolls-Royceوغيرها.

Huracan Huracan STO سباق نوفيتيك ألياف الكربون Novitec McLaren Ferrari

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات سيارة جاك 2020 في مصر | صور

نظرة شاملة على سيارة جيلي إمجراند الجديدة في مصر.. صور

أودي A6 تظهر بـ تحديثات تمهيدًا للكشف عنها قريبًا .. صور

كوبرا تكشف عن UrbanRebel موديل 2025 الكهربائية فائقة السرعة.. صور

نيسان نافارا آر بترقيات خارقة تصل الى 1000 حصان.. صور

الناجون من الموت المبكر.. تعرف على أطول السيارات عمرًا.. صور

بيجو تكشف عن مجموعة من الصور التشويقية لأحدث سياراتها المنتظرة.. شاهد

الصور الأولى لأحدث سيارة صينية كهربائية.. شاهد

ترشيحاتنا

صبري: محمد صلاح يعاني بسبب عدم انتمائه للقطبين وشيكابالا يشبهني .. فيديو

إسرائيل تعلق على قرار وكالة الطاقة بشأن إيران: يكشف وجهها الحقيقي

عبد المنصف: خططت لكسر رقم توتي.. وهذه كواليس خلافي مع التوأم.. فيديو

هاني حتحوت: الخطيب انضم لأصوات إدارة الأهلي المطالبة برحيل موسيماني.. فيديو

أحمد الجندي عن تفاصيل مشكلته باستاد القاهرة: الوزير أبلغني بإنهاء الأزمة.. فيديو

وزير الرياضة: صلاح لاعب ذكي والشوربجي لو فكر يرجع مصر هنحتضنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ