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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كوبرا تكشف عن آخر سيارتها التي تعمل بالوقود.. صور

كوبرا تكشف عن آخر
كوبرا تكشف عن آخر سيارتها التي تعمل بالوقود

كشفت علامة كوبرا التجارية التابعة لعلامة سيات الاسبانية اليوم عن سيارة Terramar جنبًا إلى جنب مع سيارة Cupra Urban Rebel الكهربائية السوبر ميني و Cupra Tavascan موديل 2024 الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات. 

 

سيتم تقديم Terramar مع خيار بنزين هجين معتدل ومحركات هجينة تعمل بالكهرباء، وسيكون هذا آخر طراز Cupra يتم إطلاقه بمحرك احتراق على الاطلاق، حيث تتطلع العلامة التجارية إلى التحول إلى الكهرباء بالكامل في عام 2030.

 كوبرا تكشف عن آخر سيارتها التي تعمل بالوقود

سيكون الأخير قادرًا على السفر "حوالي 62 ميلًا" في وضع EV - بقدر أي سيارة كهربائية هجينة تقليدية معروضة للبيع حاليًا.

 

سميت السيارة نسبتاً لمدينة ساحلية إسبانية بالقرب من برشلونة، وسيتم بناؤها جنبًا إلى جنب مع الجيل القادم من أودي Q3 المرتبط ارتباطًا وثيقًا في مصنع مجموعة فولكس فاجن في جيور بالمجر، وهي مطابقة من حيث الأبعاد لتلك السيارة، بطول 4.5 متر، وتقول كوبرا إنها ستسمح للعلامة التجارية بالمنافسة في "الجزء الأسرع نموًا في أوروبا".

 كوبرا تكشف عن آخر سيارتها التي تعمل بالوقود

أكدت كوبرا بالفعل أن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ستنضم إلى Terramarفي الوكلاء، ومن المحتمل أن يكون هذا البديل ذو الأسقف الفخمة على طراز الكوبيه في سياق Audi Q3 Sportback.

 

لا تزال التفاصيل الفنية ضعيفة على الأرض، ولكن من المتوقع أن تستخدم Terramarجيلًا جديدًا من المحركات، منفصلة عن تلك المتوفرة حاليًا في Cupra Formentor كروس أوفر، وتستخدم نسخة محدثة من منصة MQB التي تدعم سيارات الاحتراق الحالية في Cupra.

 كوبرا تكشف عن آخر سيارتها التي تعمل بالوقود

تتعهد كوبرا بأن خيارات السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للتحلل الهجين ستستمر في التركيز على "الأداء والرياضة المعاصرة، ومن المتوقع أن تكون السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة عاملاً رئيسيًا لإطلاق العنان للنمو المستقبلي للعلامة التجارية، مما سيؤدي إلى التوسع في سيات خلال السنوات القادمة.

 

ضاعفت كوبرا مبيعاتها ثلاث مرات العام الماضي لتصل إلى 80 ألف سيارة، بينما بلغ إجمالي مبيعات سيات 471 ألف سيارة.

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