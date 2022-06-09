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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تطور مبيعات كيا حول العالم خلال 10 سنوات.. صور

صدى البلد

تمتلك العلامة الكورية الشهيرة "كيا" شعبية جارفة عالمياً في أغلب أسواق السيارات العالمية وتسعى الشركة دائماً لتقديم كل ما هو جديد في عالم التقنية بصفة خاصة وصناعة السيارات بصفة عامة.

تتميز سيارات كيا باعتمادية كبيرة وقوة في الأداء، وتتمتع بمعدل مبيعات مرتفع في الأسواق العربية وبصفة خاصة السوقين المصري والسعودي، وتحقق انتشاراً كبيراً، وفي السياق التالي نستعرض بالأرقام ارتفاع معدل مبيعات سيارات كيا حول العالم خلال العقد الماضي، منذ عام 2001 وحتى عام 2021.

 

كانت البداية بقيام صانع السيارات الكوري الجنوبي بطرح عدد كبير من السيارات في جميع الأسواق، ونجحت الشركة في تحيق مبيعات وصلت إلى 866 ألف سيارة، وفي عام 2005 حققت العلامة الكورية مبيعات وصلت إلى 1.22 مليون سيارة.

ارتفعت المبيعات أرتفاعاً كبيراً في عام 2009 في مختلف الأسواق بما يعادل 1.53 مليون سيارة، ثم ارتفع المعدل بشكل أكبر في عام 2013 وصلت المبيعات إلى 2.83 مليون سيارة.

 

وفي عام 2017 انخفض المعدل حيث سجلت مبيعات كيا 2.75 سيارة، وفي العام 2021 المنصرم سجلت كيا الكورية معدل مبيعات مرتفع قليلًا حيث سجلت عدد 2.78 مليون سيارة.

 

تأتي شركة كيا، كثاني أكبر صانع للسيارات في كوريا الجنوبية بعد هونداي، وقد بدأت صناعة السيارات منذ عام 1944، ويتميز أسطول سياراتها بالعديد من السيارات التي حققت شهر وشعبية جارفة عالمياً مثل ( سيراتو و ريو و بيجاس و سونيت و K5 و K8 و ستينجر). 

 

ومن ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” في كيا (سبورتاج و سيلتوس و سورينتو و تيلورايد)، حيث تجد هذه السيارات في السوق السعودي لدى وكيلها شركة كيا الجبر للسيارات.

السيارة أسواق السيارت السيارات سيراتو ريو سونيت ستينجر

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