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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شديد الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 9 يونيو 2022.. فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 9- 6 -2022 في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الخميس 9 - 6 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 38 24

الإسكندرية 32 23

الإسماعيلية 39 24

الدقهلية 37 23

الغردقة 38 28

المنيا 40 22

درجات الحرارة اليوم المتوقعة القاهرة الاسكندرية الاسماعيلية

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