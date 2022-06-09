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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه إلى لون البول.. 7 نصائح للتعامل مع موجة الطقس الحار

درجة الحرارة
درجة الحرارة

وسط التوقعات المستمرة بارتفاع درجات الحرارة والخوف من إصابة البعض بضربة شمس خاصة الأطفال وكبار السن إليك وفقا لموقع "mentalfloss" أهم نصائح للتعامل مع موجة الطقس الحار 

1. تناول الكثير من الماء 

من أهم الاحتياطات التي يجب الانتباه إليها خلال موجات الحر الشديد هي تناول الكثير من الماء فهو يساعد  في تنظيم درجة حرارة الجسم .

2-انتبه إلى لون البول 

يجب الانتباه إلى حصولك على استهلاك كمية كافية من الماء من خلال الانتباه إلى لون البول فيعد البول الصافي أو الأصفر قليلاً جيد  فهذا يعني أنك تحصل على الكثير من السوائل. 

إذا كان بولك غامقاً فأنت لا تتناول كمية كافية من الماء .

3- الخروج في وقت مبكر أو متأخر من اليوم

مع ارتفاع درجات الحرارة يفضل الخروج أو الدخول في وقت مبكر أما إذا كانت لديك مهام أو أعمال منزلية تتطلب الاهتمام ولا يمكنهم الانتظار ، فحاول الخروج مبكرًا في الصباح أو في وقت لاحق في المساء لتجنب ارتفاع درجات الحرارة بعد الظهر.

4- ارتداء الملابس الخفيفة

الملابس الفضفاضة والخفيفة الوزن المصنوعة من الألياف الطبيعية هي أفضل خيار للحفاظ على البرودة. السراويل القصيرة والقمصان ذات الألوان الفاتحة والقمصان القطنية أو الكتانية تسمح بمرور الهواء وتساعدك على تنظيم درجة حرارة جسمك مقارنة  بالأقمشة المصنوعة من البوليستر فهي  تمتص  الحرارة ، الداكنة .

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5-استخدم مراوح الصندوق ومراوح السقف 

لتعزيز دوران الهواء في جميع أنحاء منزلك يمكن أن يعمل فتح الأبواب في المنزل واستخدام المراوح الصندوق لدفع الهواء الساخن إلى الخارج ولكن يفضل عند شروق الشمس غلق جميع الأبواب والنوافذ ، والتأكد من إغلاق الستائر  أيضًا ، للحفاظ على برودة المنزل لأطول فترة ممكنة. 

6-تخلص من مصادر الحرارة الزائدة

 يمكن أن تولد المصابيح المتوهجة حرارة غير ضرورية ، مثلها مثل أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة التي تُركت قيد التشغيل . تناول الأطعمة الطازجة التي لا تتطلب استخدام الفرن أو الموقد للتحضير.
 

7-وجبات خفيفة 

لا تأكل وجبات كبيرة غنية بالبروتين يمكن أن تزيد من حرارة التمثيل الغذائي وتدفئ الجسم.
أخيرًا ، تذكر أن الحيوانات الأليفة تعاني أيضًا عندما ترتفع درجة الحرارة يجب إعطائها حمامًا أو دشًا "باردًا" في الحفاظ على درجة حرارة أجسامها منخفضة.

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