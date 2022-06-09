شبورة ورياح على القاهرة.. غدا طقس شديد الحرارة.. والعظمى تسجل 44 درجة

تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، استمرار الأرتفاع في درجات الحرارة على أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، حار نهارا على السواحل الشمالية، أما خلال ساعات الليل يكون معتدل على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 38 للعظمى والصغرى 26

السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 27

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 24