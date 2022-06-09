ورطة بايدن.. عضو بالكونجرس يكشف أكاذيب الرئيس الأمريكي بشأن بوتين

كشف عضو الكونجرس الجمهوري، السيناتور بايرون دونالدز، أكاذيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب دونالدز على تويتر: "سينفق الأمريكيون خمسة آلاف دولار هذا العام على الوقود، وهو ما يزيد بنسبة 78٪ عن العام السابق. زيادة الأسعار هي خطأ بايدن وليس بوتين".

وفي وقت سابق، ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارًا وتكرارًا التضخم القياسي في الولايات المتحدة بالوضع في أوكرانيا والرئيس الروسي.

وبالأمس، قال السناتور الأمريكي، جون كينيدي، إن البنزين في ولايته لويزيانا مكلف للغاية بحيث سيكون من الأرخص شراء الكوكايين.

وانتقد السناتور الجمهوري، عبر قناة “فوكس نيوز”، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعدم قدرته على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود التي تحدث ارتفاعات تاريخية بشكل شبه يومي.

وقال كينيدي: "في ولايتي، سعر البنزين مرتفع للغاية لدرجة أنه سيكون من الأرخص شراء الكوكايين".