خالد الجندي : رعاية مقامات آل البيت أصبحت حديث العالم | فيديو

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقامات وأضرحة ومساجد آل البيت، مؤكدا أنها أصبحت حديث العالم أجمع.

نهضة دينية كبيرة

وقال خالد الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس إن هناك نهضة دينية كبيرة لم تتحقق الا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن تلك النهضة الكبيرة الان تمثلت فى افتتاح مساجد جديدة واصبحت المساجد نشاط ترفيهي خاصة بعد إدخال مسرح عرائس للأطفال.

وتابع خالد الجندي: "هذه النهضة الكبيرة اخرست المتسلفين، خاصة فى ظل الافتتاحات الكبيرة للمساجد حتى وصلت إلى 10 آلاف مسجدا، هؤلاء المتسلفة الذين كانوا يهاجمون وزير الأوقاف اصيبوا بالخرس نتيجة الانجازات الحقيقية على أرض الواقع".

علماء الأمة يشيدون بتطوير مسجد الإمام الحسين

واستقبل أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمسجد الإمام الحسين ضيوف مصر المشاركين بمؤتمر دار الإفتاء المصرية الشيخ أبو بكر أحمد مفتي دولة الهند، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والشيخ أحمد النور الحلو مفتي دولة تشاد، والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، وسانسيزباي شوقانوف نائب مفتي كازاخستان رئيس قسم الشريعة والفتوى، و د/ أبوبكر دكوريه مسئول الشئون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو، والدكتور يوشار شريف داماد أوغلو المفتي السابق لدولة اليونان، والدكتور بو عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بدولة الجزائر، والدكتور/ محمد عبد الحكيم نائب رئيس الجامعة لمركز الثقافة السنية والرئيس العام لمدينة المعرفة بدولة الهند، ود/ محمد بغداد مدير الإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى بدولة الجزائر، والسيد/ عيليمبك ماجييف، رئيس أركان مكتب الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان .

وقد اصطحب وزير الأوقاف ضيوف مصر الكرام في جولة تفقدية لأعمال التطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة مساء الثلاثاء 7 يونيو 2022م.

وخلال الجولة استمع الضيوف إلى شرح تفصيلي من أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول أعمال التطوير، وما تم من تجديدات بالمسجد، وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات ومرافق المسجد، والطرق المؤدية له، وشرح لهم ما يتم في مصر من عمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، في ظل توجيهات سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي واهتمام سيادته بعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت .

وقد أثنى ضيوف مصر على ما رأوه من تجديد وتحديث لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وما لمسوه من نهضة عمرانية تقام بمصر، مشيدين باهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد والعمل المستمر على تطويرها بما يتناسب ومكانتها التاريخية، موجهين الشكر لسيادة الرئيس والدعاء له بكل التوفيق .