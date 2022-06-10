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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دون اللجوء إلى التكييف.. حيل سريعة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن الصيف، وبدأت درجات الحرارة في الزيادة الأيام الحالية، وبدأنا نشعر بكتل الهواء الساخنة وإرتفاع درجات الحرارة الذي يدفع الكثير من للبحث عن أي مكان رطب و بارد في المنزل أو في العمل للجلوس فيه هربا من ارتفاع درجات الحرارة . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن هناك بعض الطرق التي يمكنك تجربتها لتجعل صيفك اقل حدة و لتتمكن من الحصول على نوم هادئ اثناء الليل في منزلك لمواصلة العمل في اليوم التالي  حتى ان كنت لا تملك مبرد هواء أو تكييف .

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ففي السطور التالية سنعرض بعض الحيل المنزلية البسيطة و السريعة التي تجعلك تتغلب على الحرارة المرتفعة في الصيف : 
- اغلاق الستائر اثناء النهار 
على الرغم من ان فتح الستائر اثناء ساعات النهار يساعد في تجديد الهواء في المنزل و لكن الافضل اغلاق الستائر في الايام الي ترتفع فيها درجات الحرارة لانها قد تعمل على اضافة المزيد من الهواء الساخن و اشعة الشمس القوية إلى المنزل و الذي يزيد \من درجة الحرارة في المنزل . 
-وضع الملاءات في الثلاجة 
قد يبدو في البداية ذلك الحل غريب إلى حد ما ، و لكن إذا قمت بوضع الملاءات الخاصة بالسرائر في الثلاجة لمدة ساعتين قبل النوم ، ستنعم بليلة هادئة لأن الملاءة ستكون باردة و ستساعدك على الاستغراق في النوم سريعا . 
- وضع طبق ثلج امام المروحة 
يمكن استخدام تلك الطريقة إذاكنت لا تملك مبرد للهواء او تكييف في منزلك و ترغب في الحصول على هواء بارد، فيمكنك وضع طبق به مكعبات من الثلج أمام المروحة و ستحمل نسمات الهواء التي تخرج من المروحةى البرودة من الثلج مما يجعل المكان باردا و رطبا . 
-إغلاق التليفزيون و الموبايل 
قد تكون ملحوظة غريبة و لن يصدفها البعض، إلا أن الضوء الذي يخرج من التليفزيون أو الهاتف المحمول قد يزيد من درجة حرارة الغرفة، لذا ينصح بإغلاق الإلكترونيات في المنزل أثناء النوم بالقدر الكافي أو عدم تشغيل أي إلكترونيات في الغرفة التي ينام فيها الأفراد . 
 

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