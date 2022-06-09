ارتفاع درجات الحرارة بسبب منخفض هندي.. تعرف على موعد انتهاء الموجة

أيام سيئة يعيشها محبي الشتاء، حيث تمر مصر هذه الأيام بموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية والتي يأتي معها التحذيرات المتكررة من هيئة الأرصاد بعدم التعرض المباشر للشمس وتجنبها.

ارتفاع في درجات الحرارة

وتشهد حالة الطقس غدا الجمعة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، حار نهارا على السواحل الشمالية، أما خلال ساعات الليل يكون معتدل على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

موعد انتهاء الموجة

ومن جانبه، قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن انخفاض درجات الحرارة يأتي بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى انتهاء موجة الحرارة الأحد.

وأضاف شاهين في تصريحات تلفزيونية، أن درجة الحرارة في العاصمة القاهرة سجّلت اليوم الأربعاء 36 درجة، ومن المتوقع أن تصل إلى 38 درجة غدا.

وتابع: "الموجة الحارة التي نوهّت عنها هيئة الأرصاد الجوية بدأت اليوم الأربعاء على أن تكون ذروة الارتفاع يوم السبت المقبل".

ونصح شاهين المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات طويلة وارتداء غطاء واق للرأس وزيادة معدلات شرب المياه خلال تلك الفترة.

سبب موجة الحرارة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة والتغير المناخي، إن سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد هذه الأيام كما صرحت هيئة الأرصاد الجوية، هو منخفض الهند الموسمي، ولن تستمر سوي أيام قلائل.

وأوضح عزيز في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن منخفض الهند الموسمي هو ظاهرة جوية ناتجة عن تغيرات الضغط ودرجة الحرارة في الغلاف الجوي تتكون في سماء الهند وتتحرك غربا متجهة إلى مصر، لذلك ترتفع درجات الحرارة في ذلك التوقيت.

درجات الحرارة غدا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 38 للعظمى والصغرى 26

السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 27

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 24

هيئة الأرصاد تحذر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حتى يوم السبت القادم، ليسود طقس شديد الحرارة علي معظم الأنحاء حار علي السواحل الشمالية نهارا، يكون معتدل ليلا بكافة الأنحاء.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس، فإن فترات سطوع الشمس يزداد الإحساس بحرارة الطقس على البلاد نهارا، خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة، موضحا أن ذروة الموجة شديدة الحرارة يوم السبت ثم تنخفض درجة الحرارة نسبيًا.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة والاكثار من شرب السوائل الباردة، ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض للأشعة الشمس المباشرة، ارتداء الملابس القطنية.

وحول وجود أتربة عالقة في الهواء، شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، قالت هيئة الأرصاد، إن مؤشر التهوية(Ventilation index) علي بعض محافظات الجمهورية، يشير إلى قدرة الغلاف الجوي علي تشتت الملوثات الناتجة عن المصانع والحرائق علي سبيل المثال في طبقات الجو العليا وعدم تركيزها علي سطح الأرض.

كلما ذادت قيم هذا المؤشر دل على إمكانيه زيادة الملوثات قرب سطح الأرض وخاصة أثناء الليل والصباح الباكر، وكلما قلت القيم دل ذلك علي ان حالة الجو تساعد على تشتت الملوثات وهذا غالبًا ما يحدث أثناء الظهيرة.