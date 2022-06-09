جلسات مساج.. ضبط تشكيل عصابي يروج للأعمال المنافية للآداب على فيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحت ستار جلسات المساج بأحد النوادى الصحية بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر النادى المشار إليه وأمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، 5 سيدات لعدد "3 منهن معلومات جنائية") ، وكذا ضبط (شخصين من راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب) ، وبمواجهتهم أقر أحد المتهمين بتزعمه التشكيل العصابى وقيامه بتسهيل إستغلال المتهمات فى الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين ، وأضاف الآخر بقيامه وإحدى السيدات بمعاونة المذكور وإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، وبمواجهة باقى المتهمات أقروا بإعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية ، وبمناقشة المتهمان الآخران أقرا بترددهما على النادى محل الضبط بقصد ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.