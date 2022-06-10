ميزة جديدة في كاميرات آيفون تغنيك عن ترجمة جوجل

أفاد موقع "Mac Rumors"، إنه يمكن لمالكي هواتف آيفون حاليا استخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف للحصول على ترجمة فورية بفضل خاصية الترجمة الموجودة في نظام التشغيل الجديد iOS 16.

وبحسب ما ذكره موقع "time.news"، أضافت شركة آبل خاصية مفيدة مع الإصدار الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 16، حيث أصبح بإمكان مالكو أجهزة iPhone استخدام ميزات الكاميرا لترجمة الإشارات وعلب ومغلفات أي أغراض بشكل فوري، على غرار تطبيق ترجمة جوجل.

ميزة جديدة في كاميرات آيفون تدعم الترجمة الفورية

ومع إطلاق نظام التشغيل iOS 16 في شهر سبتمبر المقبل، ستتمكن من استخدام ميزة الترجمة بسهولة، كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق الكاميرا الموجود في هاتف آيفون وتوجيه العدسة نحو النص الذي تريد ترجمته.

وبمجرد الضغط على زر اختيار النص الموجود في تطبيق الكاميرا لاختيار النص الذي تم تتبعه، ومن ثم اختيار خيار الترجمة، وستمنحك كاميرا الآيفون خاصتك ترجمة فورية لذلك النص المحدد.

ميزة جديدة في كاميرات آيفون تدعم الترجمة الفورية

ووفقا لـ "Mac Rumors"، يمكن للمستخدم إيقاف التصوير وتثبيت الصورة عند لقطة معينة للحصول على الترجمات فوق نص الصورة.

وكما سيتمكن صاحب جهاز آيفون، من تقريب حجم الصورة من أجل النظر إليها بشكل أقرب، وتعتبر هذه الخاصية مفيدة جداً وقد يجدها البعض مثالية للإشارات وغيرها من الصياغات التي قد لا تكون مفهومة لديه عند السفر إلى بلد يتحدث لغة أجنبية.



الجدير بالذكر أن شركة آبل Apple، أعلنت رسميا عن الإصدار التالي من نظام تشغيل آيفون المنتظر iOS، في اليوم الأول من المؤتمر السنوي للمطورين WWDC 2022، الذي اقيم يوم الأثنين الماضي، وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية أن إصدار iOS 16 سيأتي بمجموعة من المميزات الجديدة والأنيقة لهاتف آيفون الخاص بها، والمقرر إصداره في شهر سبتمبر المقبل.