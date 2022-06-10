عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جديدة في كاميرات آيفون تغنيك عن ترجمة جوجل

إصدار iOS 16
إصدار iOS 16

أفاد موقع "Mac Rumors"، إنه يمكن لمالكي هواتف آيفون حاليا استخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف للحصول على ترجمة فورية بفضل خاصية الترجمة الموجودة في نظام التشغيل الجديد iOS 16.

وبحسب ما ذكره موقع "time.news"، أضافت شركة آبل خاصية مفيدة مع الإصدار الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 16، حيث أصبح بإمكان مالكو أجهزة iPhone استخدام ميزات الكاميرا لترجمة الإشارات وعلب ومغلفات أي أغراض بشكل فوري، على غرار تطبيق ترجمة جوجل.

 

9 خواص جديدة فريدة تضيفها آبل لنظام تشغيل آيفون المنتظر

كيف تعرف التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت على آيفون؟

 

ميزة جديدة في كاميرات آيفون تدعم الترجمة الفورية

ومع إطلاق نظام التشغيل iOS 16 في شهر سبتمبر المقبل، ستتمكن من استخدام ميزة الترجمة بسهولة، كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق الكاميرا الموجود في هاتف آيفون وتوجيه العدسة نحو النص الذي تريد ترجمته.

وبمجرد الضغط على زر اختيار النص الموجود في تطبيق الكاميرا لاختيار النص الذي تم تتبعه، ومن ثم اختيار خيار الترجمة، وستمنحك كاميرا الآيفون خاصتك ترجمة فورية لذلك النص المحدد.

ميزة جديدة في كاميرات آيفون تدعم الترجمة الفورية

ووفقا لـ "Mac Rumors"، يمكن للمستخدم إيقاف التصوير وتثبيت الصورة عند لقطة معينة للحصول على الترجمات فوق نص الصورة.

وكما سيتمكن صاحب جهاز آيفون، من تقريب حجم الصورة من أجل النظر إليها بشكل أقرب، وتعتبر هذه الخاصية مفيدة جداً وقد يجدها البعض مثالية للإشارات وغيرها من الصياغات التي قد لا تكون مفهومة لديه عند السفر إلى بلد يتحدث لغة أجنبية.
 

الجدير بالذكر أن شركة آبل Apple، أعلنت رسميا عن الإصدار التالي من نظام تشغيل آيفون المنتظر iOS، في اليوم الأول من المؤتمر السنوي للمطورين WWDC 2022، الذي اقيم يوم الأثنين الماضي، وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية أن إصدار iOS 16 سيأتي بمجموعة من المميزات الجديدة والأنيقة لهاتف آيفون الخاص بها، والمقرر إصداره في شهر سبتمبر المقبل.

آيفون كاميرات آيفون هواتف آيفون ميزة جديدة iOS 16 الترجمة الفورية خاصية الترجمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

البحوث الفلكية: مصر لم تتأثر بزلزال قبرص

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

انخفاض جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

هل يجوز للرجال ارتداء سلاسل الفضة .. الإفتاء توضح

موضوعات متعلقة

بعد تغيير الاسم.. مارك زوكربيرج يعلن بدء التداول في البورصة برمز META

جوجل تستعد لطرح أندرويد 13 بعد وضع اللمسات الأخيرة

آبل تعلن عن تحديث كبير لـ iMessage يدفعك للتخلي عن واتساب نهائيا

تويتر يمتثل لطلب إيلون ماسك بشأن الحسابات المزيفة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها.. ماذا نقول فيها؟

الشكاوى الحكومية تتلقى 23 ألف رسالة بشأن تراكمات القمامة

مصائب قوم.. زيادة عدد الأثرياء في العالم رغم جائحة كورونا

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

توفير أطباء وعيش مُدعم للمراقبين.. استعدادات محافظة سوهاج لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 55 مواطنا تعدوا على المجاري المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

فيديو

على رأسهم عبدالواحد السيد.. قضايا من لاعبين سابقين ضد نادي الزمالك (فيديوجراف)

سيدة الجنة.. فيلم يسيء للسيدة فاطمة| ما القصة

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ