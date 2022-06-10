روسيا تعاقب اليابان بالمنع من صيد الأسماك في جزر الكوريل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المبعوث الرئاسي للشرق الأقصى يوري تروتنيف، اليوم الجمعة عزم السلطات الروسية حرمان اليابان من إمكانية الصيد في جزر الكوريل بسبب رفض طوكيو دفع ثمن حصصها.

وأضاف تروتنيف- وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن اليابان رفضت دفع ثمن حصص الصيد من جزر الكوريل، وبالتالي، سيتم سحب هذا الحق منها، قائلا إن "اليابانيين بذلك يعاقبون أنفسهم، ، والسلطات الروسية لا ترى أي سبب للحد من تصدير الأسماك الروسية إلى اليابان".

وكانت روسيا أعلنت، في وقت سابق، تعليق تنفيذ الاتفاقية بين حكومتي الدولتين لعام 1998 بشأن التعاون في مجال استغلال الموارد البحرية، مشيرة إلى أن طوكيو قررت تجميد المدفوعات المستحقة؛ ما أخر توقيع الوثيقة التنفيذية السنوية بشأن تقديم مساعدة فنية مجانية لمنطقة سخالين.

جدير بالذكر أن جزر الكوريل ضمتها موسكو بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والواقعة شمال جزيرة هوكايدو اليابانية، محور نزاع إقليمي بين روسيا واليابان، ولا تزال طوكيو تطالب بها، وتتكون الكوريل من 30 جزيرة كبيرة وعددا كبيرا من الجزر الصغيرة، زتقسم الجزر إلى جزر الكوريل الشمالية وجزر الكوريل الجنوبية، وتتمتع بثروات كبيرة من نفط وغاز ومعادن، بالإضافة إلى مخزونها الوفير من الثروة البحرية.

وكانت روسيا عرضت على اليابان إعادة جزيرتين من أصل أربع جزر، ولكن اليابان رفضت العرض مُعربة عن أملها بأن تعيد روسيا كل الجزر، وما زالت جزر الأرخبيل الجنوبية وهي ايتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي موضع نزاع بين روسيا واليابان التي تعتبرها تابعة لمحافظة هوكايدو.

