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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 160 ألف طن قمح بالصوامع والشون

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالي على مستوى جميع المواقع التخزينية التي يبغ عددها 30 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمراكز وقري المحافظة لافتًا إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم بلغت 159 ألف و803 طن ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

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ووجه محافظ أسيوط بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها بواقع 18 أردبًا عن الفدان وبحد أدنى 12 أردبا عن الفدان مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" بكافة الشون والصوامع وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جانبها أوضحت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 75253 طن و223 كجم بشون البنك الزراعي المصري و29602 طن و889 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى و45534 طن و919 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و7442 طن و450 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و1970 طن و491 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 159 ألف و803 طن و972 كجم قمح مؤكدة على التنسيق والتعاون مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تم تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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