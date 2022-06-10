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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 6876 طن بضائع و495 شاحنة وسيارة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تداول 6876 طن بضائع عامة متنوعة و400 شاحنة و95 سيارة ملاكي.
 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 9 سفن، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4014 طن بضائع عامة ومتنوعة و164 شاحنة و70 سيارة.

 

كما بلغ إجمالي حركة الواردات، تداول 2862 طن بضائع عامة ومتنوعة و236 شاحنة و25 ملاكي.


واستقبل ميناء سفاجا، السفينة بوسيدن اكسبريس بإجمالي 84 شاحنة بحمولة 1502 طن بضائع عامة ومتنوعة 22 ملاكي و12 شاحنة فارغة، والسفينة الحرية بإجمالي 34 شاحنة بحمولة 886 طن بضائع عامة ومتنوعة و10 شاحنات فارغة.


كما تم مغادرة السفينة عمان بإجمالي 30 شاحنة بحمولة 634 طن بضائع عامة ومتنوعة و10 ملاكي، والسفينة أمل بإجمالي 85 شاحنة بحمولة 2428 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 ملاكي.


واستقبل ميناء نويبع، العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 23 شاحنة بحمولة 458 طن بضائع عامة و16 طن بضائع عامة ترانزيت إلي ليبيا و73 شاحنة فارغة و3 ملاكي.
 
وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 49 شاحنة بحمولة 952 طن بضائع عامة و3 ملاكي. 


كما غادر ميناء السويس، السفينة بنياس ٢ متجهة إلي جدة محملة بـ 50 سيارة ملاكي، وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1490 راكب بموانيها.

الأحمر البحر الأحمر موانئ بضائع سيارة

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