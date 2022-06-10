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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تطوير كورنيش المقطم خلال 5 سنوات

صدى البلد

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن كورنيش المقطم سيكون مقصدا أكثر من رائع لكل ساكني المنطقة، بعد تطويره؛ نظرا لإطلالته على حدائق الفسطاط وعين الحياة، بالإضافة إلى تطوير الهضبة الوسطي، وسيضم المشروع المتكامل خدمات تجارية وسكنية وإدارية وترفيهية، لافتا إلى أن عوائد الأرباح تصل إلى 61 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال 5 سنوات.

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  إلى أن الشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب، بشرة خير لأهالي المقطم.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة انتهت من تسوية ديون متراكمة بقيمة 34 مليار جنيه مع بنك الاستثمار القومي وشركات الغاز والكهرباء والتضامن الاجتماعي، والضرائب وبذلك تكون الوزارة قد انتهت من تسوية 95% من المديونيات على الشركات التابعة للوزارة مع جهات مختلفة، لافتا إلى قيمة المديونيات بلغ 38 مليار جنيه.

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