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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: لا وجود في الطب لما يسمى بـ الصمغ العربي

صدى البلد

 قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه لا وجود في الطب لما يسمى بـ «الصمغ العربي» لعلاج النقرس.

وتساءل حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، «من الذين قالوا إن الصمغ العربي لعلاج النقرس، هل هم علماء أم أشخاص عاديون جربوه؟»، موضحا أنه ربما يعالج الصمغ النقرس ويتسبب في مشكلات أخرى.

الدواء 

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه يجب على الشخص أن يكون حريصا على عدم دخول أي علاج لجسمه إلا قبل أن يتأكد تماما منه، معقبا: "لازم الدواء يمر بمراحل تجريبية معقدة".

وبيّن أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن النقرس الذي يصيب الأيدي حالات نادرة ولا تأتي إلا لشخص واحد من بين كل مليون، موضحا أن النقرس عادة ما يصيب المفاصل.
 

الدكتور حسام موافي الصمغ العربي النقرس الدواء أنواع الطب النبوي

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