أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في التراجع، خلال نهاية تعاملات الجمعة، مقارنة بتعاملات منتصف اليوم، وفقا لآخر تحديث لموقع EGYPT GOLD PRICE.

أسعار الذهب..سجل أعلى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1147 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1004 جنيهات مقارنة بـ 1010 جنيهات منتصف تعاملات الجمعة .

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الوسَطِي بين أعيرة الذهب اليوم لنحو 861 جنيها .

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو669 جنيها، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 574 جنيها، حيث وصل سعر الجنيه الذهب لـ 8032 جنيها .

كما، بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.1 مليون جنيه، وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1874 دولار للأوقية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالاتي

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,141 شراء 1,147 عيار 22 بيع 1,046 شراء 1,052 عيار 21 بيع 998 شراء 1,004 عيار 18 بيع 855 شراء 861 عيار 14 بيع 665 شراء 669 عيار 12 بيع 570 شراء 574 الاونصة بيع 35,472 شراء 35,685 الجنيه الذهب بيع 7,984 شراء 8,032 الكيلو بيع 1,140,571 شراء 1,147,429 قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وكان متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 10 يونيو 1,127 986.24 845.34 657.48 563.55 9 يونيو 1,112 973.37 834.31 648.90 556.20 8 يونيو 1,114 974.39 835.18 649.58 556.78 7 يونيو 1,113 974.29 835.10 649.51 556.72 6 يونيو 1,105 966.71 828.61 644.46 552.39 5 يونيو 1,110 970.90 832.19 647.25 554.79 4 يونيو 1,110 970.93 832.22 647.27 554.80 3 يونيو 1,109 970.77 832.08 647.17 554.71 2 يونيو 1,121 981.08 840.92 654.04 560.60 1 يونيو 1,107 968.46 830.11 645.63 553.39

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية