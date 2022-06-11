عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

سعر الذهب
سعر الذهب

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في التراجع، خلال نهاية تعاملات الجمعة، مقارنة بتعاملات منتصف اليوم، وفقا لآخر تحديث لموقع EGYPT GOLD PRICE.

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 10 جنيهات

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

أسعار الذهب..سجل أعلى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1147 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1004 جنيهات مقارنة بـ 1010 جنيهات منتصف تعاملات الجمعة .

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الوسَطِي بين أعيرة الذهب اليوم لنحو 861 جنيها .

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو669 جنيها، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 574 جنيها، حيث وصل سعر الجنيه الذهب لـ  8032 جنيها .

كما، بلغ سعر كيلو الذهب  نحو 1.1 مليون جنيه، وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1874 دولار للأوقية

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالاتي

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 1,141 شراء 1,147
عيار 22بيع 1,046 شراء 1,052
عيار 21بيع 998 شراء 1,004
عيار 18بيع 855 شراء 861
عيار 14بيع 665 شراء 669
عيار 12بيع 570 شراء 574
الاونصةبيع 35,472 شراء 35,685
الجنيه الذهببيع 7,984 شراء 8,032
الكيلوبيع 1,140,571 شراء 1,147,429
قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

وكان متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري

 

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
10 يونيو1,127986.24845.34657.48563.55
9 يونيو1,112973.37834.31648.90556.20
8 يونيو1,114974.39835.18649.58556.78
7 يونيو1,113974.29835.10649.51556.72
6 يونيو1,105966.71828.61644.46552.39
5 يونيو1,110970.90832.19647.25554.79
4 يونيو1,110970.93832.22647.27554.80
3 يونيو1,109970.77832.08647.17554.71
2 يونيو1,121981.08840.92654.04560.60
1 يونيو1,107968.46830.11645.63553.39

 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

سعر الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم السبت 11-6-2022

بالرقص في باريس ...علا رشدي تشعل السوشيال ميديا |فيديو

تعرف على شروط ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بواسطة التكنولوجيا

هل الدعاء يزيد في الرزق؟.. سورة وآية و3 أعمال تقيك الفقر

نقيب الصحفيين : حركة 6 ابريل أعلنت تأييدها للحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ