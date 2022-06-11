أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في التراجع، خلال نهاية تعاملات الجمعة، مقارنة بتعاملات منتصف اليوم، وفقا لآخر تحديث لموقع EGYPT GOLD PRICE.
أسعار الذهب..سجل أعلى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1147 جنيها .
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1004 جنيهات مقارنة بـ 1010 جنيهات منتصف تعاملات الجمعة .
بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الوسَطِي بين أعيرة الذهب اليوم لنحو 861 جنيها .
كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو669 جنيها، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 574 جنيها، حيث وصل سعر الجنيه الذهب لـ 8032 جنيها .
كما، بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.1 مليون جنيه، وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1874 دولار للأوقية
وجاءت أسعار الذهب اليوم كالاتي
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 1,141 شراء 1,147
|عيار 22
|بيع 1,046 شراء 1,052
|عيار 21
|بيع 998 شراء 1,004
|عيار 18
|بيع 855 شراء 861
|عيار 14
|بيع 665 شراء 669
|عيار 12
|بيع 570 شراء 574
|الاونصة
|بيع 35,472 شراء 35,685
|الجنيه الذهب
|بيع 7,984 شراء 8,032
|الكيلو
|بيع 1,140,571 شراء 1,147,429
|قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر
وكان متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|10 يونيو
|1,127
|986.24
|845.34
|657.48
|563.55
|9 يونيو
|1,112
|973.37
|834.31
|648.90
|556.20
|8 يونيو
|1,114
|974.39
|835.18
|649.58
|556.78
|7 يونيو
|1,113
|974.29
|835.10
|649.51
|556.72
|6 يونيو
|1,105
|966.71
|828.61
|644.46
|552.39
|5 يونيو
|1,110
|970.90
|832.19
|647.25
|554.79
|4 يونيو
|1,110
|970.93
|832.22
|647.27
|554.80
|3 يونيو
|1,109
|970.77
|832.08
|647.17
|554.71
|2 يونيو
|1,121
|981.08
|840.92
|654.04
|560.60
|1 يونيو
|1,107
|968.46
|830.11
|645.63
|553.39
أسعار المصنعية والدمغة
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية