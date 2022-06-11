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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة جاستن بيير بالشلل.. ما هو مرض رامزي هانت؟

جاستن بيير
جاستن بيير

أعلن  نجم البوب جاستن بيبر، عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام،  أنه يعانى من شلل مؤقت في الوجه نتيجة إصابته  بمرض نادر يسمي متلازمة رامزي هانت، وذلك  بعد أيام قليلة من إجباره على إلغاء حفلاته في جولته العالمية خلال صيف 2022.


ما هي  متلازمة رامزي هانت التي يعاني منها جاستن بيبر

تحدث متلازمة رامزي هانت (الهربس النطاقي الأذني) عندما يؤثر انتشار الهربس النطاقي على العصب الوجهي بالقرب من إحدى الأذنين، بالإضافة إلى الطفح الجلدي المؤلم للقوباء المنطقية ، يمكن أن تسبب متلازمة رامزي هانت شللًا في الوجه وفقدانًا للسمع في الأذن المصابة.


تحدث متلازمة رامزي هانت بسبب نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، بعد شفاء جدري الماء ، لا يزال الفيروس يعيش في الأعصاب بعد سنوات ، قد يتم إعادة تنشيطه، عندما يحدث ذلك يمكن أن يؤثر على أعصاب الوجه.
يمكن أن يقلل العلاج الفوري لمتلازمة رامزي هانت من خطر حدوث مضاعفات ، والتي يمكن أن تشمل ضعف عضلات الوجه الدائم والصمم.

أعراض رامزي هانت
 

العلامات والأعراض الرئيسية لمتلازمة رامزي هانت هما:
طفح جلدي أحمر مؤلم مع ظهور بثور مملوءة بسائل على أذن واحدة وحولها
ضعف في الوجه أو شلل في نفس جانب الأذن المصابة
عادة ، يحدث الطفح الجلدي وشلل الوجه في نفس الوقت، في بعض الأحيان يمكن أن يحدث أحدهما قبل الآخر، في أوقات أخرى ، لا يحدث الطفح الجلدي أبدًا.

إذا كنت مصابًا بمتلازمة رامزي هانت ، فقد تواجه أيضًا:
ألم الأذن
فقدان السمع
رنين في أذنيك (طنين الأذن)
صعوبة في إغلاق عين واحدة
إحساس بالدوران أو الحركة (الدوار)
تغيير في إدراك التذوق أو فقدان التذوق
جفاف الفم والعينين

أسباب رامزي هانت


تحدث متلازمة رامزي هانت عند الأشخاص الذين أصيبوا بجدري الماء، بمجرد أن تتعافى من جدري الماء ، يبقى الفيروس في الجسم، أحيانًا ينشط في سنوات لاحقة لتسبب الهربس النطاقي ، وهو طفح جلدي مؤلم مصحوب ببثور مملوءة بالسوائل.


متلازمة رامزي هانت هي تفشي الهربس النطاقي الذي يؤثر على العصب الوجهي بالقرب من إحدى الأذنين، كما يمكن أن يسبب شلل الوجه وفقدان السمع من جانب واحد.
 

رامزي هانت جاستن بيبر متلازمة رامزي أعراض رامزي هانت أسباب رامزي هانت الهربس النطاقي

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