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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار البنزين في السعودية.. آرامكو تعلن التفاصيل لشهر يونيو 2022

صدى البلد

أعلنت شركة أرامكو، عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو 2022، والتي تطبق بداية من اليوم 11 يونيو الجاري.

وتعدل أرامكو (عملاق النفط السعودي) أسعار البنزين والوقود في المملكة وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتؤكد الشركة السعودية العملاقة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة (بنزين وسولار) قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا بحسب التغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

وتجري السعودية مراجعة دورية لقوائم أسعار البنزين والوقود ومشتقاته شهريا، في محاولة منها لتجنب تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تطرأ على أسعار التصدير.

أسعار البنزين في السعودية خلال يونيو
بنزين 91 بـ 2.18 ريال
بنزين 95 بـ 2.33 ريال
الديزل بـ 0.63 ريال
الكيروسين بـ 0.81 ريال
غاز البترول المسار بـ 0.9 ريال

ويتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.

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