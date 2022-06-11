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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسباني خوسيه لويس مونييرا حكمًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، باختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونييرا، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويصطدم الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك، يوم 19 من شهر يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة اتصالات بأكثر من اتحاد أوروبي في الفترة الماضية لاختيار حكم القمة، حتى تم الاستقرار على الإسباني مونييرا.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري في الوقت الحالي برصيد 44 نقطة، من 20 مباراة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن.

كانت مباراة الفريقين في الدور الأول من المسابقة المحلية بين القطبين انتهى لصالح النادي الأهلي بنتيجة 5-3.

الاتحاد المصري لكرة القدم خوسيه لويس مونييرا القمة بين الأهلي والزمالك الدوري المصري الممتاز الزمالك لأهلي

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