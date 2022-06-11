ساوثجيت يُعلن تشكيل إنجلترا لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة إيطاليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويتذيل منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة بنقطة واحدة، بينما تتصدر إيطاليا المجموعة برصيد 4 نقاط.

تشكيل إنجلترا

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: تريبير، توموري، ماجواير، ريس جيمس.

خط الوسط: ديكلان رايس، وارد بروس، ماسون مونت.

خط الهجوم: جريليش، تامي أبراهام، ستيرلينج.

البدلاء

بوبي، بيكفورد، ستونز، ووكر، كودي، بوين، فيليبس، بيلينجهام، هاري كين، جالاجر، ساكا.