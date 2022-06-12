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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| وزير الموارد البشرية والتنمية يلتقي بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي

سوق العمل في السعودية
سوق العمل في السعودية

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ماتياس كورمان في باريس، وذلك خلال زيارته للعاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي اختتم أعماله أمس .


وأكد المهندس الراجحي في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية " واس"،أهمية هذه المحافل الدولية لتكثيف الجهود وتوطيد التعاون المشترك بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق العمل والمجتمعات، مضيفًا أن سوق العمل في المملكة يشهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا يتواكب مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لبناء وطن أكثر ازدهاراً ونماءً وحيوية.

وأشار إلى أن مجالات التعاون مع المنظمة في المجالين الاقتصادي والتنموي خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن الوزارة تدير شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية التابعة لمجموعة العشرين وتعمل حالياً على عدة مبادرات متعلقة بالمهارات والتوظيف وأن التنسيق مع المعنيين بالمنظمة سيسهم في تطوير السياسات وبناء القدرات والإحصاءات ذات الصلة.

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بدوره أعرب الأمين العام للمنظمة عن شكره للمهندس الراجحي على قبول الدعوة ومشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري لمجموعة  العمل والتوظيف، مرحبًا بالعمل المشترك في جميع مجالات التعاون المتاحة بين الطرفين، وداعيًا إلى التنسيق المباشر مع المعنيين بالوزارة لدراسة مجالات التعاون المتاحة وتفعيلها.

يذكر أن مشاركة المملكة في الاجتماعات الوزارية للمنظمة جاءت استجابة لدعوة من حكومة المملكة المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وشارك خلالها المهندس الراجحي في الجلسة الرئيسة يوم 7 يونيو وألقى كلمة سلطت الضوء على تجربة المملكة المميزة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على أسواق العمل والمجتمعات.

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