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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفوة: الراقصة مثل لاعب الكرة لابد من الاعتزال بعد 35 سنة..و فكرت في التخلص من حياتي وندمانة على فيلم هي فوضى

الفنانة صفوة
الفنانة صفوة

حلت  الفنانة صفوة ضيفة اليوم علي  برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" بعد غيابها عن الساحة الفنية وتحدثت عن اعتزالها والرجوع في قرارها وعن أعمالها القادمة نعرض لكم أبرز تصريحاتها :

وجهت الإعلامية ياسمين عز سؤالا إلي الفنانة صفوة قائلة "  لو ابنك جالك في يوم وقالك بحب رقاصة وعايز أتجوزها هتعملي إيه "،؛ فأجابات صفوة قائلة " ابني له حرية الاختيار وانا خلفه في أي شيء يقوم بفعله مؤكدة أن قراره من دماغه ".

كشفت الفنانة صفوة،  عن علاقتها بالفنان كاظم الساهر قائلا "كنت بصور قاعدين ليه وفي ذلك الوقت كنت مطلقة وكنت اعرف شخصية مهمة وهي قريبة الشبه من كاظم الساهر وكان من الإسكندرية وكان دائما يعزمني أنا وفريق العمل، مشيرة إلى أن هذه الشائعة مر عليها 15 سنة وأكثر .

قالت الفنانة صفوة، أنها انسحبت من الوسط الفني وفكرت في العمل بوظيفة أخري، مؤكدة أنها فشلت في أن تصبح ست بيت خلال السنتين الماضيتين لأنها ليست حياتها.

قالت الفنانة صفوة، إن دوري في فيلم "هي فوضي" ندمت عليه ومبحبش أفتكره وأثناء العرض الأول للفيلم خرجت منه باكية وفضلت 5 سنين مشتغلش ومبحبش أتفرج عليه في التليفزيون .

قالت الفنانة صفوة، إنها تزوجت ثلاث مرات ومنها الزواج لمدة 18 سنة من مدير أعمالها؛ مضيفة أن زواجها جعلها تتمنى الموت لأن حياتها معه كانت تعب وشلل لأن كب ما اجتهدت من أجله طوال حياتها أضاعه زوجها هباء.

قالت الفنانة صفوة، إن القانون لا يحمي المغفلين، وهي في زواجها خسرت الكثير ولم ترفع قضايا على زوجها، ولم تسترد أي شيء من حقوقها؛ مضيفة أنها كانت كثيرة التفكير لكن لصالح عملها.

قالت الفنانة صفوة إنها تدخل في حالة اكتئاب لو عملت أي عمل ونجح بشكل عادي أو في حالة تقديمها لعمل وهي غير راضية عنه؛  مضيفة أنها بعد أدائها في فيلم هي فوضى اعتزلت التمثيل لمدة 5 سنين.

 


 

 

 

 

سوشيال ميديا الاعلام الوسط الفنى ياسمين عز الفن مصر الفنانة صفوه

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