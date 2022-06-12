حالة يتعذر فيها التعافي..نقل رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف إلى المستشفى |صورة

نُقل الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف إلى المستشفى منذ 3 أسابيع بسبب مضاعفات مرضه الذي يعاني منه (الداء النشواني)، وذلك بحسب ما أعلنته أسرته.

وقالت عائلة برويز مشرف في بيان عبر تويتر إنه "نُقل إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرضه"، مشيرة إلى أنه يعيش "مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي، ولا تعمل فيها أعضاء الجسم على نحو جيد".

وكان الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، 78 عاماً، تولى السلطة في انقلاب غير دموي في أكتوبر 1999، ونصَّب نفسه رئيسًا في يونيو 2001.

وفي 2002، أضفى القضاء شرعية على انقلابه وثبّته البرلمان المنتخب حديثًا رئيسًا بعد فوزه في استفتاء مثير للجدل على تمديد فترة ولايته لخمس سنوات.

كما نجا من ثلاث محاولات اغتيال دبَّرها تنظيم القاعدة خلال سنواته التسع في السلطة.