أعلى 30 مرة عن السابق.. الحرارة تقتل الهنود وأهل باكستان وتحرق المحاصيل

تشهد الهند وباكستان موجات حر شديد، وقال العلماء إن تغير المناخ ناجم عن النشاط البشري الذي جعل احتمالية حدوث موجة الحر الشديدة التي تجتاح أجزاء من الهند وباكستان أكثر بـ 30 مرة .

وفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية، تعاني الهند وباكستان من درجات حرارة شديدة داخل وخارج البلاد منذ مارس، والذي كان الأكثر سخونة في الهند منذ بدء التسجيل قبل 122 عامًا. كما سجلت باكستان درجات حرارة قياسية.

حذر خبراء المناخ مرارًا وتكرارًا من أن موجات الحر تتزايد في شدتها وتواترها في جميع أنحاء العالم بسبب الاحتباس الحراري ، الناجم بشكل رئيسي عن حرق الوقود الأحفوري.

ويعد زيادة احتمالية حدوث موجات الحر أمر مثير للقلق لأنها أكثر الظواهر الجوية التي تضر بحياة الناس وكذلك دمار المحاصيل.

وكانت قد أفادت الأنباء أن 90 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في أنحاء باكستان والهند بسبب درجات الحرارة الشديدة، بينما من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير.

خلال ذلك، اختارت الهند حظر صادرات القمح هذا الشهر مبررة موقفها بانعدام الأمن الغذائي بعد أن عانى محصولها من الحر.

كانت قد نظرت مجموعة علماء المناخ الدوليين في بيانات الطقس ونماذج المناخ لمقارنة المناخ كما هو اليوم - بعد حوالي 1.2 درجة مئوية من الاحتباس الحراري منذ الثورة الصناعية - والمناخ في الماضي.

وركزوا على متوسط ​​درجات الحرارة اليومية القصوى خلال شهري مارس وأبريل في شمال غرب الهند وجنوب شرق باكستان ، وهي المناطق الأكثر تضررًا من الحرارة الأخيرة.

وجد التحليل أن موجات الحر مثل تلك التي تؤثر على المنطقة لا تزال نادرة ، مع احتمال حدوثها بنسبة 1٪ كل عام.

ومع ذلك ، يقول العلماء إن تغير المناخ يزيد من احتمالية حدوثها بحوالي 30 مرة ، مما يعني أن مثل هذا الحدث كان سيكون نادرًا بشكل غير عادي بدون الاحترار العالمي.

فيما وجد العلماء أنه إذا وصل ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين ، فمن المتوقع حدوث موجة حر مثل هذه بمعدل مرة كل خمس سنوات.