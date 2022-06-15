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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تعتزم تمثيل المرأة ودعم سيدات الأعمال في مشاريعهن حول العالم

شركة جوجل
شركة جوجل

أطلقت شركة جوجل Google العالمية، برنامجًا جديدا مبتكرًا لمساعدة الشركات الناشئة في الهند التي تديرها "سيدات"، تحت اسم Google for Startups Accelerator-India Women Founders، الذي يهدف إلى مساعدة المديرات التنفيذيات في مواجهة التحديات الخاصة المتعلقة بقطاع الأعمال.

وبحسب ما ذكره موقع Gizmochina التقني، تتلاءم هذه المبادرة مع برنامج جوجل الأوسع نطاقًا لتحسين تمثيل المرأة في القوى العاملة الرقمية في الهند، حيث سيساعد البرنامج الجديد السيدات أصحاب المشروعات، على معالجة قضايا هامة ومختلفة مثل قضية التوظيف وجلب الأموال اللازمة لتمويل المشروع وغيرها المزيد من الجوانب المهمة الأخرى لإدارة أعمالهم.  

 

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جوجل تعتزم تمثيل المرأة ودعم سيدات الأعمال حول العالم

وعلى مدار ثلاثة أشهر، ستستفيد من البرنامج ما يصل إلى 20 شركة ناشئة ذات حضور نسائي قوي ومؤثر، بما في ذلك الشركات الناشئة التي لا زالت في مرحلة  النموذج الأولي القابل للتعديل "MVP".

وسيشتمل البرنامج على بعض الموضوعات الفرعية مثل الإرشاد وتوظيف القوى العاملة ورأس المال والوصول إلى الشبكات وغيرها، بالإضافة إلى ذلك ستقدم جوجل أيضًا تدريبًا على الأنظمة الأساسية للهواتف الذكية والتكنولوجيا.  

من المتوقع أن يزيد البرنامج من توسيع التمثيل المنخفض للمرأة في المناصب القيادية في الشركات الناشئة في الهند، حيث تشير إحدى الإحصائيات إلى أن أقل من 15٪ من الشركات الهندية الناشئة لديها مديرون ومؤسسون سيدات.

وتسعى جوجل إلى تحطيم فكرة التمثيل المنخفض للنساء من خلال توفير التشجيع الكافي وبناء القدرات لرائدات الأعمال من أجل تحسين التوازن بين الجنسين، وستستمر طلبات Google لبرنامج Startups Accelerator-India Women Founders حتى 10 يوليو 2022.

جوجل مبادرة جوجل سيدات الأعمال جوجل والمرأة مبادرة جوجل للمرأة Startups Accelerator-India Women

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