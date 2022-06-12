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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة ميس حمدان ، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" عبر خاصية الأستوري.

وظهرت ميس حمدان ، في الصورة من الجيم مرتدية ملابس رياضية، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه قد قدمت الفنانة ميس حمدان، اعتذارا  لجمهورها المغربي  وذلك بعد موجة الغضب التي انتابت المغاربة بعد تصريحها الأخير.

وقالت ميس حمدان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ET بالعربي”: "لا أحد يعلم عشقي للمغرب وأعتقد أن من يتابعني على السوشيال ميديا يعرف جيدًا أنه لا يمر شهر أو شهرين بالكثير وأكون مغنية أغنية مغربية على السوشيال ميديا عندي، كذلك معظم أغاني الريلز التي أضعها عندي تكون خلفية الأغاني مغربية".

وأضافت: "ما حصل زلة لسان فسامحوني عليها وأنتوا حبايبي وأهلي وناسي وأنا بحبكم قوي".

ميس حمدان انستجرام التواصل الاجتماعي الفن السوشيال ميديا الجيم

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