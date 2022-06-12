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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم|هايدي موسى وشادي شامل داخل المستشفى.. ومصطفى درويش يعاني من تهتك حاد

مستشفى النجوم
مستشفى النجوم

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية وحالات مرضية خاصة، جعلتهم حديث السوشيال ميديا، حيث يهتم الجمهور بمتابعة تفاصيل حالتهم باستمرار، وهذه أبرز تطوراتهم الصحية.

مصطفى درويش

كشف الفنان،مصطفى درويش،عن تفاصيل حالته الصحية،عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتب درويش :"الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.. الحمد لله".

وكان قد نشر الفنان مصطفى درويش ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن عن تعرضه إلى أزمة صحية مفاجئة بعد أيام قليلة من إعلان خطوبته.

وكان درويش، قد أعلن عن خطوبته منذ يومين وتلقى عديد من التعليقات يهنئه على الخطوبة.

شادى شامل

نشر الفنان شادى شامل، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن من خلاله خضوعه إلى عملية جراحية ودخوله غرفة العمليات. 

وقال شادى شامل معلقا على عدد من الصور له من داخل غرفة العمليات: “قبل دخول غرفة العمليات ادعوا لى بالشفاء استودعكم الله".

هايدى موسى

نشرت الفنانة هايدى موسى، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى أزمة صحية مفاجئة. 

وقالت هايدى موسى: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم”.

وكانت تعرضت هايدى موسى للاعتداء مؤخرا من قبل بعض الأشخاص وعلقت على انستجرام، قائلة: “كانوا 5 بنات وسلموا من بعيد وقلتلهم كل سنة وأنتوا طيبين ومشيوا، وبعدين دخلت في شارع ضيق وهما ورايا، وبعد خمس دقايق لقيت صاروخ بيتضرب وكسروا إزاز العربية.. أنا لحد دلوقتي مش مستوعبة هما عملوا فيا كده ليه”. 

 

 

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