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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلد: شولتس وماكرون ودراجي يخططون لزيارة كييف قبل نهاية يونيو

شولتس وماكرون
شولتس وماكرون

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الأحد، أن كل من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، يخططون للسفر إلى العاصمة الأوكرانية قبل اجتماع مجموعة السبع في نهاية يونيو.

وحسب الصحيفة الألمانية، فإنه لم يؤكد أيا من القادة حتى الآن أن الزيارة ستمضي قدما.

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وإذا حدثت الزيارة بالفعل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الزعماء الثلاثة العاصمة الأوكرانية كييف منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

الجدير بالذكر أن روسيا تسيطر الآن على حوالي 20٪ من مساحة أوكرانيا.

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