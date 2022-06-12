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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد منع تسكينها بمفردها| تطورات أزمة نجلاء بدر مع فندق شهير

صدى البلد

تصدرت الفنانة نجلاء بدر ، مؤشر بحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما كشفت عن رفض إحدى الفنادق الكبرى تسكينها بدون زوجها. 

ونرصد فى السطور التالية القصية الكاملة..
 

فندق يرفض حجز نجلاء بدر لغرفة بمفردها

نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تستنكر فيه ما تعرضت له داخل احد الفنادق الكبرى فى الساحل الشمالى.

وقالت نجلاء بدر : “الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا و قعدنا ساعة في إنتظار الغرف و بعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل.. يعني الراجل يروح بزوجته و الست تروح بزوجها”.

وأضافت نجلاء بدر قائلة “لو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة بردوا غير مسموح مع إنه تم الحجز قبلها بيوم 4 غرف سنجل و تم قبول الحجز و تمت إجراءات الدخول للأسف كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر”.

واوضحت الفنانة نجلاء بدر : “سؤال للجميع و برجاء الرد بشكل قانوني وأهل الخبرة: هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتي لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر”.

عمرو محمود ياسين يساند نجلاء بدر 

انتقد الفنان عمرو محمود ياسين، أحد فنادق الساحل الشمالي، لرفضه إقامته بمفرده.

وكتب ياسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "أحد فنادق الساحل الشمالي مش راضي يحجز لي لوحدي غرفه عشان بوليسة الاوتيل مش بتاخد  سناجل.

وتابع عمرو  "ملحوظه  انا مكنتش ناوي اروح اصلا بس سمعت الموضوع قلت اتأكد فا اتصلت  ولقيتهم  فعلا رافضين رجل من غير زوجته .. عشان الناس سايبه الموضوع و بتسالني رايح لوحدك ليه".

نجلاء بدر: رفضوا يسكنوني في فندق بالعلمين عشان أنا ست

أكدت الفنانة نجلاء بدر، أنها تم رفض تسكينها في أحد فنادق العلمين لعدم مرافقة زوجها لها، قائلة: "رفضوا يسكنوني في الفندق علشان أنا ست وقالوا لي: لو راجل لوحده برضه مش هنسكنه".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة  إم بي سي مصر في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب «كان معمول حجز لمجموعة من الفنانين خلال افتتاح مشروع في العلمين.

وأوضحت نجلاء بدر إن بعض الفنانين أقاموا في بيوتهم الموجودة على الساحل؛ مضيفة أنها  لا تملك بيتا في الساحل هي وإنجي علي وكان الافتتاح بعد السابعة مساء .

وتابعت نجلاء بدر أنها لا تحسن القيادة مساءا في طريق العلمين وأن مدير أعمالها هو الذي يقوم بذلك ؛ ولما وصلت الساعة 4 العصر على أساس أعمل المكياج وننزل وفيه بنت قابلتنا وطلبت البطاقة، وكتبت لنا الاستمارة ووقعت، وفوجئت بانتظارنا حتى السابعة مساءً بعدم تسكيننا.

وختمت نجلاء بدر أنها قامت بحجز أربع غرف سنجل وكانوا في الريسيبشن في انتظار مفاتيح الغرف وبعد مرور نصف ساعة تحدثت مع أنجي علي وقالت لها لم ندخل الغرف حتى الآن، واقترب موعد الحفل ثم جاء شخص يعتذر لها ويقول لها ستنتقل ﻷوتيل آخر،  لأن هذا الفندق خاص بالعائلات وقوانينه  لا تسمح باستضافة رجل بدون زوجته أو امرأة بدون زوجها؛  مضيفة أن إدارة الفندق قامت بحجز جديد في فندق آخر.

 وعلقت نجلاء بدر ، على الموقف أنه كان يجب قبل الحجز في الفندق إعلام النزلاء بقوانين الفندق، والتي ترفض حجز الأشخاص المنفردين بدون عائلتهم، وهذه الشكوى لابد أن تنقل لوزارة السياحة  .

السياحة: لا توجد لوائح تمنع تسكين النساء بمفردها بالفنادق

وقال مصدر مطلع بوزارة السياحة، إنه تمت المتابعة  للوقوف على حقيقة منع تسكين الفنانة نجلاء بدر ، بأحد الفنادق ورفض الفندق لذلك، حيث لا يوجد لوائح تمنع تسكين النساء بمفردها.

وأوضح المصدر لـ "صدى البلد"، أنه وفقا لاجراءت الأولية مع الفندق ، اتضح أن نسب الإشغال ممتلئة نتيجة وجود مؤتمر لأحد الكيانات التعليمية بالفندق.

وأشار إلي أن الفندق ساعد الفنانة في حجزها بأحد الفنادق الأخرى لتدارك الموقف، وتقديرا لمكانتها لافتا إلى أن جميع الفنادق تستقبل كافة الزوار.

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