اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج 19 يونيو

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سيعقد في 19 يونيو الجاري في لوكسمبورج، برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزير الخارجية سامح شكري.



وأعلن المجلس الأوروبي - في بيان- أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لعلاقاته مع مصر كشريك رئيسي ولاعب إقليمي، مؤكدا على الطبيعة الاستراتيجية وإمكانات الشراكة بين الجانبين.



وقال المجلس الأوروبي إن مجلس الشراكة سيتطرق إلى العلاقات الثنائية والشؤون السياسية، ستخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات وآفاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وسوف يتناول الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأشار البيان إلى أن مجلس الشراكة سوف يصدق في 19 يونيو على أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027 والتي ستوجه الشراكة بين الطرفين.