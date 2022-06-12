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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مجلس الصحة الخليجي: تناول الفاكهة بعد الوجبات مباشرة لايعتبر ضاراً

الفاكهة
الفاكهة

تعد الفاكهة من الأطعمة الأساسية التى يتناولها الناس لرفع المناعة والوقاية من الأمراض فضلا عن مذاقها اللذيذ .. ولكن هناك بعض المعلومات المتداولة عن طريقة تناولها بشكل صحي فهل هى صحيحة؟
أوضح مجلس الصحة الخليجي حقيقة أكثر المعلومات الشائعة عن تناول الفاكهة وهى أضرار تناولها بعد الطعام مباشرة.

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وكشف “المجلس” عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك اعتقاداً خاطئاً بين الناس بأن تناول الفاكهة بعد الوجبات مباشرة يعتبر ضاراً لكنه معلومة خاطئة فلا يوجد فرق بين تناول الفاكهة قبل أو بعد الوجبات.

أكد “المجلس” أن الجهاز الهضمي قادر على هضم وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة دون عناء وأن تناول الفاكهة في أي وقت يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

واختتم المجلس حديثه قائلا أن الفاكهة تعد مصدراً جيداً للبوتاسيوم، مما يساعد على ضبط مستويات ضغط الدم.

الفاكهه الجهاز الهضمي رفع المناعه الوقاية من الأمراض مجلس الصحة الخليجي اخبار الخليج ​​​​​​​health

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