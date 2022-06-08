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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العنب الأخضر.. فاكهة غير متوقعة تقوى الذاكرة وتحسن المزاج

تحسين الذاكرة
تحسين الذاكرة

يرغب عدد كبير من الأشخاص في تحسين الذاكرة وتقويتها حيث أن عدد كبير من الأشخاص يعانون من ضعف الذاكرة والتركيز.

وتوجد فى الطبيعة أطعمة كثيرة تساعد فى علاج ضعف الذاكرة وتحسين وظائف المخ الأخرى ولكن مع الأسف معظمنا لا يعرف سوى الأسماك والمكسرات من قائمة الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ.

 

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وكشف موقع “ هيلث لاين” أن تناول العنب الأخضر يؤدي إلى تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ ويحسن الحالة المزاجية ويحمى من مرض الزهايمر.

في دراسة استمرت 12 أسبوعًا على 111 من كبار السن الأصحاء أدى تناول 250 مجم من مكمل العنب يوميًا إلى تحسين النتائج بشكل ملحوظ في اختبار يقيس الانتباه والذاكرة واللغة ، مقارنة بالقيم الأساسية .

أظهرت دراسة أخرى أجريت على البالغين الأصحاء أن شرب 7.8 أونصات (230 مل) من عصير العنب يحسن المزاج وسرعة المهارات المتعلقة بالذاكرة بعد 20 دقيقة من الاستهلاك.

نمو الدماغ وتحسين التعلم 

بل وأثبتت في دراسة أجريت على الفئران ، أن تناول ريسفيراترول لمدة 4 أسابيع أدى إلى تحسين التعلم والذاكرة والمزاج بالإضافة إلى ذلك حيث أظهرت أدمغة الفئران علامات زيادة النمو وتدفق الدم .

يقي ريسفيراترول من مرض الزهايمر عن طريق تقليل التهاب الدماغ وإزالة ببتيد أميلويد بيتا ، والذي يرتبط تراكمه بهذه الحالة، ويحتوي العنب على مركبات قد تحسن الذاكرة والانتباه والمزاج وتحمى من مرض الزهايمر وتزيد القدرة على التعلم .

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