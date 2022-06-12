أبو الغيط : الصين تضاعف قدرتها النووية إلى 1000 رأس

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن بعض الكتاب يخلطون ما بين النظام الدولي والوضع الدولي، فالنظام الدولي مستمر وباقي معنا طالما لا يوجد مواجهة مسلحة وهو النظام الذي صيغ في عام ٤٥.

وأضاف أبو الغيط خلال لقائه ببرنامج " على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الوضع الدولي يختلف فهناك قوة عظمى تظهر وقوى عظمى تضعف، ورأينا من قبل تحلل الاتحاد السوفيتي.

وأوضح أبو الغيط أن الوضع حساس جدا في العالم لأن استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يحشدون إمكانيات في شرق آسيا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى تعاون ما بين استراليا والهند وكوريا واليابان .

وتابع أن تقدم الصين تجاه الجزر الصغيرة في المحيط الهادي لم يحقق الغاية، والصين تسعى لإحداث اختراق في المحيط، والغرب متنبه ويقومون بإغلاق الأمور أمامها.

وتابع أن الصين اتخذت قرار منذ عدة شهور بمضاعفة قدرتها الصاروخية والنووية من ٢٦٠ رأس نووي الي ١٠٠٠ رأس نووية حتى عام ٢٠٣٠ .

