ضبط عاطل لاتجاره في الحشيش بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد"، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل في بداية الثلاثينات من العُمر؛ لاتجاره في المواد المُخدرة المُختلفة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، مفادها اتجار المدعو (محمود ف م- 30 سنة- عاطل- ويقيم دائرة قسم جرجا)، في المواد المُخدرة.

وعقب استصدار إذن النيابة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهم أثناء قيادته سيارة أجرة بيجو، دائرة المركز، وبحوزته 18 طربة لمُخدر الحشيش يزنوا حوالي 1800 جرام، وهاتف محمول ومبلغ 350 جنيهًا.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.