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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رعشة في ساقيه.. تدهور شديد في صحة فلاديمير بوتين

صدى البلد

انتشرت التكهنات بشأن صحة فلاديمير بوتين خلال الفترة الماضية،  فقد شوهد مؤخرًا وهويرتجف بشكل واضح بينما كان يقف بجانب أحد الحاصلين على جائزة الدولة للاتحاد الروسي التي منحها في الكرملين أمس الأحد.

أثار الزعيم الروسي تساؤلات عديدة حول وضعه مع بدء ظهور تقارير عن إصابته بالسرطان، وظهر بوتين مؤخرًا مرتعشًا جدًا وهو يقف على ساقيه وهو يستمع إلى المخرج الروسي نيكيتا ميخالكوف وهو يقبل جائزة تكافئ عمله في مجال الفنون.

تُظهر لقطات من الحفل بوتين يقف من المنصة ، وذراعيه مستقيمتان إلى جانبه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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يبدو أن الرئيس الروسي يكافح من أجل الوقوف ساكناً ، ومن الواضح أنه يتأرجح ذهابًا وإيابًا في حركة متموجة.

يمكن رؤيته أيضًا وهو يهز ساقيه فيما يبدو أنه حركات جنبًا إلى جنب، وقد لاحظ المحللون الذين راقبوا سلوك بوتين في الأشهر الأخيرة سابقًا أن الزعيم الروسي يلوي قدميه بشكل غريب أثناء الجلوس.


خلال اجتماع مع نظيره الطاجيكي في مايو ، شوهدت قدم بوتين اليسرى ترتعش بشكل متكرر حيث بدا أن ركبته تنهار إلى الداخل.

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بالإضافة إلى مزاعم إصابة بوتين بالسرطان ، أشار محللون آخرون إلى أن الرئيس الروسي قد يكون يعاني من مرض باركنسون، ويؤثر اضطراب الدماغ على المهارات الحركية ويمكن أن يفسر كفاح بوتين للحفاظ على ساقيه من الاهتزاز.

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