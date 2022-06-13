تعليق قوي من أمين الفتوى بدار الإفتاء عن مغالاة الأهالي في تكاليف الزواج..فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير مركز الإرشاد الزواجي ؛ أن مسأله المغالاه في المهور بلا شك تحول الزواج من باب للسعادة إلى الزواج العبء .

أضاف عمرو الورداني خلال لقاءه في برنامج من مصر على قناه سي بي سي أن المغالاة في المهور ظهرت بسبب فقدان الثقة وهذا من أهم عوامل المغالاة في المهور بالإضافة الى ارتفاع المستوى الاجتماعي لبعض الأسر .

أوضح الورداني أن غدا البرنامج الـ 15 في دار الإفتاء المصرية للمقبولين على الزواج وستعقد أول محاضره وسيستمر البرنامج لمده شهر ونصف .

مستنكرا المغالاة التي تحدث من بعض الأسر في جهاز بناتهن وتقوم العروسة بشراء أكثر من 50 في القرى ؛ مضيفا أن لابد من تغيير ثقافتنا ولابد للناس من مراعاة ظروف بعضهم البعض وأن حدوث بعض حالات الطلاق تأتي بسبب عدم فهم أهداف الزواج .