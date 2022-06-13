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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قمر الفراولة يزين سماء العالم في هذا الموعد.. وما سبب تسميته؟

صدى البلد

في غضون أيام قليلة ، سوف يزين قمر الفراولة سماء العالم، ولكن ما المعنى من وراء الاسم؟ تأتي الأسماء التقليدية للأقمار الكاملة من عدد من الأماكن والفترات التاريخية ، بما في ذلك الأمريكيون الأصليون والأمريكيون الاستعماريون والمصادر الأوروبية.

يُشار عادةً إلى البدر الذي يصادف شهر يونيو باسم "قمر الفراولة" وهو الاسم الذي نشأ مع الأمريكيين الأصليين، وهذا لأن شهر يونيو هو وقت تقليدي تكون فيه الفراولة البرية جاهزة للحصاد في أمريكا الشمالية.

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وقد تمت تسمية القمر الكامل لشهر يونيو على ما يُترجم في اللغة الإنجليزية باسم" ستروبيري مون "من قبل العديد من الشعوب الأصلية ، بما في ذلك أفراد من شعوب ألجونكوين وأوجيبوي وداكوتا ولاكوتا ، للاحتفال بنضج الفراولة البرية، وفقًا لمجلة Newsweek.

كما أعطت الشعوب الأمريكية الأصلية الأخرى أسماء مختلفة للقمر الكامل لشهر يونيو ، بما في ذلك القمر المزهر.

والأقمار الكاملة هي مراحل قمرية تحدث مرة واحدة تقريبًا كل شهر عندما يكون القمر مقابل الشمس والأرض بينهما. أثناء اكتمال القمر ، يكون الجانب الذي يواجه كوكبنا مضاءً بالكامل ، ويظهر كدائرة كاملة.

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سيصبح قمر الفراولة ممتلئًا في 14 يونيو ، وسيظهر بعد غروب الشمس مباشرةً ويرتفع في الجنوب الشرقي.

قال جيانلوكا ماسي ، عالم الفلك من مشروع التلسكوب الافتراضي ، لمجلة نيوزويك: 'بالنسبة لي ، فإن عرض البدر يقدم أفضل ما لديه عندما يرتفع القمر الصناعي أو يغرب ، وهو ما يحدث عند غروب الشمس وفجر الفجر على التوالي".

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