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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أميمة طالب تطرح أغنية ألفين باب

اميمة طالب
اميمة طالب

تستعد الفنانة أميمة طالب، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ألفين باب"، اليوم الإثنين وذلك من خلال القناة الرسمية الخاصة بها على موقع  "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الإجتماعى، والأغنية من كلمات الشاعر تركي المشيقح.

وطرحت أحدث أغاني الفنانة أميمة طالب، التي تحمل اسم "فكرة النسيان"، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى. 

أغنية  فكرة النسيان، لـ أميمة طالب، من كلمات: خالد، الحان: حاتم المنصور، توزيع ووتريات: محمد الخطيب، ميكس وماستر: جاسم محمد، ايقاع: ابراهيم حسن، وتريات: سوريا، كلارينيت: غسان ابو حلتم، جيتار: شريف فهمي، كورال: دلمون البحرين. 

من جهة أخرى، حققت الفنانة أميمة طالب، نجاح كبير بأحدث كليباتها مية مية ، بعد أن تم طرحه يوم السبت 8 يناير الجاري عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية مية مية للفنانة أميمة طالب، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات : محمد أبو نعمة، ألحان: “سهم، توزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج : بتول عرفة”.

وظهرت الفنانة شيماء سيف في كليب مية مية، ولعبت دور ضرة أميمة طالب في الكليب. 

أميمة طالب الفنانة أميمة طالب اليوتيوب فكرة النسيان ديزر

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